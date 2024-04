Con expresión artística, IECM promueve voto ciudadano para este 2 de junio

"Si no participamos, estamos claudicando como ciudadanía”, señaló la primera actriz Luisa Huertas, durante el conversatorio “Arte escénico y participación ciudadana”.

“Yo voy a ir a salir a votar este 2 de junio, me siento entusiasmada y no voy a anular mi voto. Desde este espacio les digo a todas las personas, les exhortó a salir a votar”, indicó.

El conversatorio se realizó en el Salón de Sesiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Créditos: Especial

En el encuentro realizado en el Salón de Sesiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Luisa Huertas se refirió al proceso electoral 2024 en México y consideró que la duración de las campañas electorales se ha alargado mucho más que en otros comicios, “nos tienen agotados a todos y eso es un mal precedente”.

Sin embargo, apuntó que “eso no debe desanimar a las personas porque a pesar del hartazgo se debe entender, que si no participamos, vamos a dejar que otros tomen las riendas del país y eso no podemos permitirlo”.

En este sentido, indicó que la ciudadanía debe participar en los comicios y para ello, de manera pacífica debe ejercer su voto, al tiempo de promover la participación desde edades tempranas porque la niñez y las juventudes son la esperanza del país.

Al referir que su principal aspiración es crecer dentro del arte para contribuir a formar a mejores seres humanos, la actriz sostuvo que su lucha principal se ejerce desde la trinchera del arte y la participación.

Porque el trabajador de la cultura muchas veces puede transformar las vidas de las personas a través del arte, lo que cualquier gobernante promete y no cumple. Por ello, en donde se debe invertir es en la educación artística desde la niñez porque eso hace mejores seres humanos”, dijo.

Finalmente, consideró que el respeto, la honestidad y la tolerancia son tres valores fundamentales para la convivencia de las personas porque los seres humanos conscientes son capaces de formar comunidad, de respetarse y de tolerar la diferencia.

Al moderar la charla, el consejero Mauricio Huesca Rodríguez dio la bienvenida al foro de discusión, evento que se inscribe dentro de las acciones del órgano electoral, orientadas a promover la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana, y la difusión de valores cívico-democráticos en esta capital.

Indicó que este encuentro llega en buen momento debido a que los valores promovidos por la actriz son fundamentales porque la sociedad pasa por una crisis brutal de falta de empatía entre las personas.

Expuso que el IECM valora la participación de personas como Luisa Huertas en los eventos de promoción de valores ciudadanos porque son de gran utilidad para el funcionariado electoral quien trabaja en la construcción de la democracia y en la difusión de valores replicándolos a otras personas.

Es de mencionar que Luisa Huerta es cofundadora y actualmente directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz (CEUVOZ) por el que frecuentemente imparte talleres en el interior de la República y en el extranjero.

Ha participado en más de 75 obras de teatro, numerosos festivales y giras internacionales, más de 40 producciones cinematográficas, decenas de producciones televisivas y series como “Capadocia” y “La Casa de las Flores”.