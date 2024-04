Claudia Sheinbaum define características de los posibles miembros de su gabinete

En caso de obtener la victoria en la elección del 2 de junio, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, definió las características que deberían tener los miembros de su gabinete.

Gente honesta fue uno de los principales planteamientos que hizo, además de descartar a sus contrincantes en la contienda electoral.

"Va a ser gente honesta la que sea parte de mi gabinete con convicción en el proyecto. Son dos proyectos de nación y eso tiene que quedar muy claro para la ciudadanía", declaró Claudia Sheinbaum.

"No es un asunto de generar acuerdos que no tengan que ver con un proyecto. Nosotros vamos a defender el proyecto de transformación del país (...) quien participe en mi gabinete tiene que ser honesto, de mucha convicción, gente de buena voluntad y conocedores del tema", explicó en conferencia de prensa.

En días pasados, en un medio de circulación nacional, se planteó la posibilidad de que Rogelio Ramírez de la O se mantuviera como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Para mí sería buenísimo y para el país que se quedara Rogelio Ramírez de la O, pero todavía no he tenido esa conversación con él, pero vamos a mantener la estabilidad macroeconómica y la austeridad republicana que ha dado tantos resultados en el país", afirmó.

Claudia Sheinbaum no quiso abundar más sobre el tema, ya que consideró que no va "a futurear más".