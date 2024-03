Raymundo Moreno recorre el municipio de Villa de Cos y sus comunidades

Raymundo Moreno, candidato a la diputación por el tercer distrito federal, realizó una gira de trabajo por el municipio de Villa de Cos en conjunto con Claudia Anaya y Miguel Torres, candidatos al senado por la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas. En dicha gira los aspirantes a los cargos federales se reunieron con habitantes de la cabecera municipal, de Bañón y de Chupaderos quienes están convencidos que los gobiernos y legisladores de Morena tienen a Zacatecas de rodillas.

Los habitantes de Villa de Cos expresaron que las vías de comunicación en el municipio son un peligro y diariamente se tiene registro de accidentes en las carreteras. Señalaron al gobierno del estado y al gobierno del país de ser sordos y ciegos ante esta situación.

Sigue leyendo:

Realizan la Segunda carrera de La Paz en Fresnillo

Pide el gobierno de Zacatecas disculpa por los hechos de violencia en el 8M

“El gobierno del estado sabe cómo están las carreteras y no nos apoyan para arreglarlas. Sabemos del trabajo que se ha realizado en las cámaras legislativas nacionales pero que los actuales diputados, de Morena y sus aliados, han votado en contra de Zacatecas, no nos han devuelto el 3x1 y el fondo minero”, comentaron.

Raymundo Moreno aseguró que al llegar a la cámara de diputados peleará por Zacatecas ya que no tiene miedo de alzar la voz ni de señalar todo lo que se ha hecho mal desde el gobierno estatal y el gobierno federal. Agregó que es tiempo de terminar con el mal que ha dejado una familia que se ha aprovechado de los habitantes del estado.

Raymundo Moreno añadió que los productos que genera Villa de Cos, el gobierno federal los está importando Créditos: Especial

“Debemos estar contentos porque ya está cerca el fin de la larga noche de Morena en Zacatecas, la esperanza ha comenzado y con este gran equipo tengan la certeza de que a Villa de Cos y a Zacatecas le va a ir muy bien. Llegó la hora de reconstruir las carreteras, de reconstruir el campo zacatecano, de reconstruir el futuro de Zacatecas. Debemos reconocer a quienes están enamorados de Zacatecas, no es el caso de quienes ahora están en el poder, no es el caso de mi rival”, apuntó.

Se han olvidado de Zacatecas

El candidato añadió que el gobierno federal ha olvidado al campo de Zacatecas, los de Morena, el Partido Verde y el PT no han cumplido con lo que prometieron, solamente han traído miseria y violencia destruyendo a las familias de Zacatecas.

“Debemos salir a las calles para invitar a la gente a reflexionar, en 3 años nos dejaron en claro que Morena y sus aliados nos quedaron mal, es momento de levantarnos con dignidad, es momento de defender lo que es nuestro, de nuestras familias y nuestra tierra. Debemos defender la democracia y el futuro de nuestros hijos”, agregó.

Raymundo Moreno añadió que los productos que genera Villa de Cos, el gobierno federal los está importando y ese dinero esta circulando en Brasil en lugar de quedarse con la gente de Zacatecas por decisión del tirano de palacio nacional. Aseveró que el tema de la cuota energética es un problema que tiene a los campesinos muy preocupados y por el uso de cualquier pozo se está cobrando a los productores hasta 100 mil pesos desde la CFE.

“Ese es un robo en despoblado a nuestra gente que trabaja la tierra y a quien le debemos el poder comer. El gobierno de Morena no le está midiendo el agua a los camotes. Lo que no entienden esos ladrones es que la gente buena de Villa de Cos es mucho más inteligente y al ahorcar al campo zacatecano están provocando inflación. Morena dice que primero los pobres pero lo que quieren decir, en realidad, es que nos quieren pobres para poder comprarnos con sus migajas, quieren comprar nuestras conciencias y tenernos de rodillas pero no cuentan con que la gente buena de Villa de Cos y de todo el estado va a levantarse y reconstruir el futuro de Zacatecas”, remató.