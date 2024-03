Pide el gobierno de Zacatecas disculpa por los hechos de violencia en el 8M

El gobierno de Zacatecas ofreció una conferencia de prensa para detallar la relatoría de los hechos de violencia ocurridos durante la manifestación del pasado 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A decir de las autoridades, la decisión de responder con detenciones se originó luego de las lesiones que un grupo de policías sufrieron cuando algunas manifestantes lanzaron objetos contundentes y gases tóxicos,

Sigue leyendo:

Lamenta el gobierno de Zacatecas los hechos de violencia del 8M; se comprometen a investigar

VIDEO: concluye de forma violenta marcha por el 8M en Zacatecas

Detienen en Zacatecas a célula del CJNG, tenían como objetivo asesinar al secretario de Seguridad Pública

El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, asumió la responsabilidad de estas acciones y pidió una disculpa a las agraviadas.

“Pienso en ellas, y si en algún momento en el cumplimento de mis funciones agravié y produje dolor, produje alguna acción que causó algún daño en las feministas y que causó un daño en las mujeres que marcharon, ofrezco una disculpa y como les digo, por favor les pido que esperemos a la investigación de la fiscalía”, expresó el funcionario público.

Relatan abuso policial

Durante la conferencia de prensa, la periodista Jesse Mireles recordó los hechos del pasado 8 de marzo y acusó que una de sus compañeras fue lesionada en una mano, lo que la incapacitó por dos semanas.

“Más de una ocasión me gasearon en la cara o no sé qué tengan en los extintores, pero más de una vez… eso fue lo que vivimos (…) y me disculpo si estoy llorando ahora, pero no sabe todo lo que he guardado desde ese día.

“Usted perfectamente conoce a mi compañera Flor Castañeda, ¿y sabe por qué no está aquí? Porque no puede mover su mano, por lo que le hicieron esos policías, ella tiene una férula que usar durante dos semanas y está incapacitada”, expresó.

Durante la conferencia, se explicó a detalle el enfrentamiento. Foto: Omar Hernández

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, pidió a las afectadas acudir a la Fiscalía del estado para interponer su denuncia, la cual será atendida dentro de las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Hacemos un llamado a las mujeres que se encontraban en el lugar a que denuncien, o aporten pruebas de abuso para que la fiscalía realice los procedimientos correspondientes”, detalló.

En la conferencia se informó que la Secretaría de las Mujeres es la instancia de acompañamiento del gobierno para que las mujeres afectadas puedan acceder a la reparación del daño.