Niega Tribunal Electoral interferencia de partidos: no somos actor político ni enemigo a vencer

En la antesala de comenzar el proceso electoral federal, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, garantizó que ningún partido político tienen injerencia alguna en el máximo órgano electoral.

En conferencia de prensa para hablar de los trabajos del TEPJF en el proceso electoral, los magistrados Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera coincidieron en que sus resoluciones son apegadas a la Constitución, por lo que ningún partido político puede mover sus decisiones, a pesar de que se escuchan a los distintos actores políticos. En ese sentido, Soto Fregoso aseguró:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es un actor político, no es el enemigo a vencer o el adversario, no pertenece a partidos políticos ni poderes.