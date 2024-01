El TEPJF confirma una multa contra Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la multa impuesta a Morena por 62 millones de pesos debido a que omitieron reportar gastos por 43 millones de pesos en la contienda para definir a la coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación.

En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior votaron por unanimidad a favor de un proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y se confirmó la multa al partido político.

De la Mata Pizaña sostuvo que fue una campaña enorme y extensa que desarrolló Morena para definir a su coordinadora nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, en la que participaron Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila. Así como Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Afirmó que hubo omisiones de Morena que no fueron subsanadas por el Partido político, e incluso llamados de atención para que no siguieran con la promoción, la cual no cesó.

La sanción de 62 millones de pesos se debe a que Morena omitió reportar gastos por 43 millones de pesos Créditos: Especial

Por promoción y propaganda

La multa, dijo, se aplicó por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena, que se vio beneficiada por promocionó y propaganda en todo el a país.

"Perdieron la oportunidad para rectificar las situaciones y el partido (Morena) dejó pasar esa oportunidad y no señaló sino hasta esta instancia se vienen a manifestar y afectando la transparencia del ejercicio de recursos públicos", aseveró.

La sanción de 62 millones de pesos se debe a que Morena omitió reportar gastos por 43 millones de pesos, entre los cuales se detectaron gastos no comprobados por 25 mdp en 4 mil 800 elementos como espectáculares, propaganda en paradas de autobuses, bardas y otros que nadie reportó.

"La propaganda no cesó y se mantuvo a la vista de todos, beneficiando a quienes estaban participando y siendo expuestos", indicó Felipe de la Mata.

Al respecto, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, coincidió en que hubo un ejercicio exhaustivo de fiscalización por parte del INE, y por eso es justa la multa aplicada a Morena.

"Coincido con las consideraciones del proyecto expuesto, y estimo que la resolución controvertida debe confirmarse", aseguró.

dhfm