Claudia Sheinbaum usa una canción del Grupo Frontera para hablar de la 4T: "No se va, no se va"

La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación subió un mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter, para recordar a la ciudadanía que mañana se presentará el Grupo Frontera en el Zócalo del Centro Histórico.

La exmandataria capitalina recordó además la mención que hizo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de una de las letras del grupo para hablar de la transformación en el país.

"En el 5º Aniversario del triunfo de la esperanza, la transformación no se va, no se va, no se va", escribió.

La exjefa de Gobierno de la capital dijo además que el cambio que vive el país lo engrandece y también lo fortalece.