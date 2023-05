Alejandra Del Moral: En mi gobierno primero los vulnerables y propuestas viables

La candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, aclaró que en su gobierno se tendrán prioridades y se comenzará atendiendo a las personas con mayor vulnerabilidad, porque, reconoció, que la ciudadanía está cansada de promesas, pero las de ella son viables y trabajará con la ciudadanía para cumplirlas. Este jueves, la política originaria de Cuautitlán Izcalli reanudó actividades públicas tras dos días de mantener agenda privada, y lo hizo desde La Paz y Chimalhuacán.

El Salario Rosa se convertirá en Salario Familiar y será universal

En su mensaje, Del Moral Vela recalcó que, de ganar el 4 de junio, su prioridad serán las 4.5 millones de familias mexiquenses y que primero se verá por los que menos tienen, y los que más lo necesitan. Por ello, enfatizó que el Salario Rosa se convertirá en Salario Familiar, que será universal y apoyará con tres mil pesos bimestrales a todos los integrantes del hogar, aunque no todos desde el inicio.

Los apoyos económicos serán de tres mil pesos bimestrales a todos los integrantes del hogar, destacó Alejandra Del Moral. | Foto: Especial

“Vamos a empezar por los que más lo necesiten, eso es lo más importante las personas que más lo necesiten, las personas con mayor vulnerabilidad serán las primeras beneficiarias, efectivamente no podrán entrar todas y todos de un jalón, externó. Además del anterior esquema, también se prevé el programa de desempleo, así como recuperar las Escuelas de Tiempo Completo, las Estancias Infantiles y el Seguro Popular mexiquense.

Del Moral Vela aseguró que en su proyecto se trata de decirles a los mexiquenses que sí se puede, cómo se logará y construir juntos no sólo para seis años, sino para los próximos 20 años. Y reconoció que la ciudadanía está cansada de promesas, pero sus propuestas son viables y ofrece cercanía. Admitió que se debe atender prioritariamente los temas de seguridad, educación, generación de empleos y de salud con la conclusión de varios hospitales para iniciar nuevos. Por ello, aclaró que las cosas se harán paulatinamente y no en los primeros días, y su gobierno trabajará de la mano de la ciudadanía.

"Yo no les voy a decir algo que no les voy a cumplir, vamos a trabajar por las prioridades principales"

“Quiero decirles algo, muy importante ¿Va alcanzar el dinero para todo? No, y yo no les voy a decir algo que no les voy a cumplir, vamos a trabajar por las prioridades principales, vamos a ver quiénes son los que más necesitan y poco a poquito, ir creciendo, porque yo no hago magia, eh, juntos vamos a trabajar para mejorar nuestra comunidad”, reconoció. Del Moral Vela aclaró que ella no viene a pelearse con nadie, ni si quiera con Morena, pero se debe trabajar para defender el Estado de México, porque sus adversarios ya mostraron su incapacidad.

Recordó que quedan 20 días de campaña y aseguró que han venido avanzando pese a que se dijo que había muchos puntos de ventaja. “No me quiero pelear con nadie, ni siquiera con Morena, pero lo cortés no quita lo valiente, y tenemos que poner el dedo en la llaga y tenemos que decir y hacer reflexión verdaderamente de lo que está bien y lo que está mal, ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar ellos ya les demostraron su incapacidad, que son mucha lengua y poco hecho”, apuntó.

Plan para Nenis

Por otra parte, la aspirante a la gubernatura mexiquense, Alejandra Del Moral Vela, anunció el programa estatal para las Nenis, mujeres emprededoras que venden desde las redes sociales, quienes recibirán capacitación en marketing y en contable y fiscal, así como respaldo en software, y programas de créditos. “Ya hicieron su mini empresita así es que vamos a pedirles que nos acompañen en estas capacitaciones para que mejoren sus ventas digitales y tengan modelos de negocio exitosos, eso pasa tema de salario y manutención de sus familias”, indicó.

