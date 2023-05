Candidatas participan en diálogos con la sociedad civil organizado por Coparmex

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México participaron este jueves en los Diálogos Ciudadanos, organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y en el que contó con la participación de integrantes de ese organismo, estudiantes y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

En el encuentro, moderado por Sofía García, periodista de Heraldo Media Group, las candidatas dieron a conocer por separado sus trayectorias, propuestas, estrategias de gobierno, además de resolver las dudas de los habitantes de la entidad.

El primer foro fue encabezado por Alejandra Del Moral Vela, de la coalición PRI-PAN-PRD-NA, donde destacó sus estrategias para combatir la violencia de género, así como el combate a la corrupción, y la mejora de políticas públicas.

La aspirante insistió en que su proyecto político se dirige hacia un cambio de ideas y de fondo, fuera de partidos políticos y priorizando a la ciudadanía, además de que negó que la opción de su contrincante no es una opción que no ha cosechado mejoras.

Del Moral Vela insistió en que este es el momento en que los votantes deben pensar en una opción que genere soluciones

Créditos: Especial

Una opción que genere soluciones

“Un verdadero cambio es el que traduzca resultados, a la gente no le importa de qué color seamos, a la gente lo que le importa son los resultados y la capacidad para poder gobernar”, dijo desde el foro organizado en la UVM de Lomas Verdes.

Aunque admitió que ella cuenta con una militancia con el PRI, Del Moral Vela insistió en que este es el momento en que los votantes deben pensar en una opción que genere soluciones, aunque insistió que el Estado de México es un punto sagrado e intocable.

“Voy a poner alma, cuerpo, vida y corazón para que el Estado de México sea para el bien de los mexiquenses y no para un instituto político”, dijo.

Un impulso de la cultura

"Yo veo a los jóvenes más abiertos, más participativos" comentó Delfina Gómez

Hora después, la candidata Delfina Gómez Álvarez, de la coalición Morena-PT-Verde, expuso sus propuestas relacionadas con la mejora de seguridad pública, condiciones dignas de trabajo, así como el impulso de la cultura y deporte, especialmente a las juventudes.

“Yo veo a los jóvenes más abiertos, más participativos y eso me da mucho gusto y me pongo a sus órdenes, yo espero que, insisto, independientemente de los resultados, trabajemos por un mejor estado y lo que me toque a mí, donde esté, lo estaré haciendo con mucho amor y con mucha responsabilidad”, resaltó.

Al señalar que ella se considera orgullosamente mexiquense, Gómez Álvarez, destacó también el impulso de mejoras de programas de género, educativos y de seguridad pública.

Gómez Álvarez, también agradeció la participación ciudadana y la organización de este tipo de foros e insistió que su campaña está abierta a recibir opiniones directas de los ciudadanos, como ocurre en sus mítines de la entidad.

“Estamos abiertos, de verdad, a cualquier propuesta, queremos ser incluyentes, queremos que participen, me da mucho gusto porque independientemente de los resultados me da mucho gusto que el Estado de México si necesita un trabajo en conjunto”, aseguró.

