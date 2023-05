Delfina Gómez y Alejandra del Moral firman el Pacto por la Primera Infancia

Las candidatas por la gubernatura mexiquense, la de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, y la de “Juntos Hacemos Historia”, Delfina Gómez Álvarez, firmaron el Pacto por la Primera Infancia, en la que, afirmaron, que en sus planes de gobierno contemplan acciones y medidas para la protección de dicho sector poblacional.

Ambas aspirantes de esta elección estuvieron frente a padres y niños quienes no sólo escucharon sus compromisos, sino también se llevaron a cabo dinámicas de cuentos y reflexiones, incluido, la historia de ambas políticas.

La primera en firmar el pacto, fue la contendiente del PRI, PAN, PRD, NAEM, Del Moral Vela, quien reiteró que será implacable cuando se trate de defender a los infantes, pues hará como tema personal todo tipo de violencia a los que sufran.

Afirmó que siempre que se trate de trabajar por las niñas y niños, los mexiquenses podrán contar con ella porque se preocupará porque se desarrollen bien y sean felices los más de millón y medio de menores.

“Cuando se trata trabajar por las niñas y por los niños siempre pueden contar con una mujer preocupada porque ellos se desarrollen bien, como mamá de Eugenia y Alejandro… quiero hacer equipo con ustedes que podamos cuidar al millón y medio más o menos de niñas y niños mexiquenses para que puedan ellos vivir felices, pueden ser niños sanos y lo demás nos preocupemos nosotros y nosotras”, externó.

Aseguró que promoverá el cuidado, su aprendizaje y felicidad, principalmente, de los niños y niñas que nacieron en condiciones de vulnerabilidad, porque eso deben ser sus prioridades y será su eje trasversal de su gobierno.

Del Moral Vela reiteró que se tomarán las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles, así como el Seguro Popular, para que los infantes cuenten con espacios seguros y tengan acceso a los servicios de salud. Y también impulsará programas de educación inicial y preescolar, e promoverá los lactarios.

Además, fortalecerá la Fiscalía Autónoma para la protección de niñas y niños y garantizarán el derecho a la personalidad jurídica.

Posteriormente, la candidata de Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez Álvarez, hizo también la firma por el Pacto por la Primera Infancia y resaltó que en el plan de gobierno que ha integrado con apoyo de la sociedad y expertos, se contempla el cuidado de los infantes.

Lamentó que las nuevas generaciones en su mayoría no cuenten con los recursos necesarios, sufren malnutrición, viven en condiciones insalubres y violencia, donde está última deriva en otras condiciones en su crecimiento como la drogadicción o conductas delictivas.

Ratificó que impulsará políticas y programas que garanticen la inversión, educación, salud, empleo y vivienda, que impacte a este sector, además que se garantice su educación inicial y garantizar el ejercicio de sus derechos en menores de seis años.

Enfatizó que todas las metas contempladas en el Pacto por la Primera Infancia, se prevé en su proyecto y por ello se compromete con estos trabajos, para disminuir la pobreza, la desnutrición y proveer las vacunas indispensables en menores de un año.

Además, avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia y disminuir el maltrato infantil.

“Nuestro proyecto comprende todas las metas deseadas por el Pacto, por lo que me comprometo no solo a esto que los compañeros han hecho posible estos trabajos… y muy especial me comprometo con nuestros pequeñitos”, finalizó.