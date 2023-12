El Proceso Electoral del 2024 en México será el más grande que ha tenido el país, ya que se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas. Se renovarán alrededor de 20 mil cargos de representación popular en los comicios del próximo año. Todos los estados del país tendrán que votar por algún cargo, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé convocar a más de 95 millones de habitantes de México para llevar a cabo el sufragio en las miles de casillas que se instalarán a lo largo de toda la nación.

Sin embargo, para participar en este proceso será fundamental contar con una credencial de elector vigente, pues el plástico no sólo es necesario para ejercer el derecho al voto, también sirve como una identificación oficial útil para diversos trámites. Cabe mencionar que vigencia de cada credencial para votar del INE es de 10 años a partir de su emisión.

Para votar en los comicios del 2024, la credencial deberá estar vigente. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo saber si mi credencial del INE está vigente?

Deberás revisar la parte frontal del plástico y ubicar el apartado que indica “Vigencia“, junto con el número que lo acompaña. Si aún con ello te surgen dudas sobre la vigencia de tu credencial, el INE cuenta con una página oficial para verificar su validez, misma a la que se podrá ingresar desde el siguiente enlace: https://listanominal.ine.mx/scpln/ y seleccionar el tipo de INE que tengas.

En caso de que la mica pierda vigencia este año, es importante que realices tu trámite lo antes posible para que puedas participar en las próximas elecciones del 2 de junio. Renovarla te permitirá actualizar tu fotografía, la firma y huellas dactilares, así como verificar que los datos con los que contamos pertenezcan a tu domicilio actual.

Renovar el plástico permitirá realizar otros trámites. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasa si no renuevas tu credencial del INE a tiempo?

En caso de que no acudas a renovarla a tiempo, perderás tu lugar en la lista nominal, y a partir del primer día del año siguiente, no podrás votar en las elecciones y no será aceptada como identificación oficial. Por esta razón es muy importante que la renueves antes de que pierda su vigencia, solo así conservarás tu registro electoral y garantizas tus derechos electorales y de identidad.