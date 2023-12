¿Mariana Rodríguez podría reemplazar a Samuel García como aspirante a la presidencia de México?

Movimiento Ciudadano se quedó sin candidato presidencial para el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024, luego de que Samuel García anunciara el fin de su contienda para continuar gobernando Nuevo León. A partir de ese momento, los rumores sobre quién lo podría reemplazar empezaron a correr, la mayoría apuntando a la posibilidad de que la “Chavacana Mayor”, Mariana Rodríguez, se postule como candidata a la presidencia.

Sin embargo, la influencer y titular de “Amar a Nuevo León” tendría que cumplir varios requisitos para que esa posibilidad se hiciera realidad. Para empezar, Mariana no cumple con la edad necesaria para ocupar dicho cargo en México, ya que actualmente cuenta con 28 años, mientras que se exige tener 35 años cumplidos al momento de la elección.

Foto: Cuartoscuro

A pesar de no cumplir con el requisito de edad, la también empresaria satisface otros criterios, como haber residido en México durante todo el año previo al proceso electoral, no tener afiliación eclesiástica ni ejercer como ministra de culto, no estar en servicio activo en las fuerzas armadas y no ser gobernadora de algún estado.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de México?

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia;

Nacionalidad mexicana por nacimiento y no por naturalización;

No se podrá aspirar al cargo en caso de ser descendiente de padres extranjeros;

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;

No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección;

No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección;

No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83; y

No ser familiar en primer grado del Presidente en funciones: cónyuge, padre, hermano o hijo.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué está pasando en Nuevo León?

En la región de Nuevo León, México, se ha desencadenado una compleja situación política debido a la contienda por el liderazgo estatal entre el gobernador Samuel García y el Congreso local. García inicialmente solicitó una licencia de seis meses al Congreso estatal para buscar la candidatura a la presidencia de su partido, Movimiento Ciudadano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino al ordenar la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. A pesar de esta decisión, García bloqueó el acceso de Orozco al Palacio de Gobierno y anunció su retorno como gobernador de Nuevo León.