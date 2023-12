Humanismo Mexicano por Puebla, eje para construir un estado de bienestar, anuncia Alejandro Armenta

"En Puebla, apoyados en el humanismo mexicano, como hilo conductor de la Cuarta Transformación, no renunciaremos a construir un verdadero estado de bienestar, que garantice seguridad, paz y prosperidad, aseguró el precandidato único a la gubernatura por la mega coalición integrada por Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, Alejandro Armenta, al enfatizar que continuará fortaleciendo el proyecto que encabezan “el fundador de nuestro movimiento y la doctora Claudia Sheinbaum que estoy seguro, se convertirá en la primera presidenta de México”.

Al arrancar de manera oficial este periodo de precampaña acompañada de su esposa e hija Ceci y de su papá Don Rafael Armenta Ruiz, desde la junta auxiliar de La Libertad en la capital poblana, ante miles de personas que se dieron cita en el icónico volcán Cuexcomate, Alejandro Armenta enfatizó que Puebla es tierra de mujeres y hombres que han dejado huella y presentó 10 ideas que incluyen su visión estratégica: cero tolerancia a la corrupción, democracia y modernización de la administración pública, inclusión efectiva, reconocimiento a culturas originarias, modernización del sistema judicial, rectoría social y económica para el desarrollo humano, infraestructura, visión sostenible 2030, cultura, arte y deporte para la salud y educación de calidad con innovación tecnológica.

Puebla se sumará a los esfuerzos nacionales por la Transformación

Reiteró su compromiso de cero tolerancia a la corrupción “erradicaremos los privilegios, mediante una política de cero tolerancia con el impulso a las reformas legales en materia de rendición de cuentas, contraloría y transparencia, es una exigencia de la gente y vamos a cumplirla”.

En este mismo sentido destacó que Puebla se sumará a los esfuerzos nacionales en materia de “es preciso garantizar una mayor equidad, transparencia e inclusión de todos, sin distinción”, agregó que eso es también parte de impulsar la modernización de la gestión pública y atención ciudadana con procesos más eficientes y transparentes “el propósito es eliminar las viejas inercias, los abusos de autoridad, discrecionalidad, negligencia y violación de los derechos humanos”.

Acompañado de los dirigentes de cada uno de los partidos políticos que integran la mega coalición, Olga Romero Garci-Crespo de Morena; Liz Sánchez del PT; Jimmy Natale del PVEM; Emilio Salgado Néstor de Nueva Alianza Puebla; así como de la coordinadora de Giras de la Doctora Claudia Sheinbaum, Estela Damián, el precandidato único a la gubernatura recordó que ha recorrido la entidad “muchas veces a lo largo de mi vida pública, lo que me ha permitido estrechar la mano de campesinos, obreros, jóvenes estudiantes, mujeres, artesanos, comuneros, comerciantes, empresarios, servidores públicos, líderes sociales, y colonos, quienes me han expresado sus problemas”.

Claudia Sheinbaum, significa defender la Cuarta Transformación

En este evento también estuvieron quienes fueran aspirantes a la coordinación estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, Ignacio Mier, Claudia Rivera y Julio Huerta, para mostrar su respaldo al precandidato único a la gubernatura, quien, luego de respetar las fiestas navideñas, reinicia la actividad en apego al calendario electoral. Ahí, indicó que asume esta responsabilidad “con humildad, respeto y amor a Puebla, porque la segunda etapa de la Cuarta Transformación se construirá con honestidad, voluntad y organización”.

Finalmente reiteró que apoyar a la “Doctora Claudia Sheinbaum, significa defender la Cuarta Transformación, el Humanismo Mexicano por Puebla que es tener una visión integral de la una sociedad multicultural, que rescata la máxima de nuestro movimiento: Por el bien de México, primero los pobres, con los principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, como conductas permanentes”.

