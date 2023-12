Alejandro Armenta: "Vamos a construir una Puebla en paz, con justicia y libertad"

“Vamos a construir una Puebla unida, pacífica, con justicia y libertad”, aseguró Alejandro Armenta, precandidato único a la gubernatura de Puebla de la Megacoalición integrada por MORENA, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, al iniciar este proceso político, en un mensaje en el que recordó que ha recorrido Puebla durante 34 años de vida pública, al tiempo de reiterar su compromiso de mantenerse cercano, como hasta ahora, a campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, artesanos, comuneros, comerciantes, empresarios y “todos quienes me permitan escuchar sus problemas”.

Indicó que inician juntos una nueva etapa en la vida política de Puebla, por lo que asume la responsabilidad de ser el precandidato único de la Megacoalición al gobierno del estado, con humildad, respeto y amor al estado “voy a mantenerme a la altura de esta encomienda; apoyados en el humanismo mexicano, como hilo conductor de la Cuarta Transformación, no renunciaremos a construir un verdadero estado de bienestar, que garantice seguridad, paz y prosperidad para todas y todos”.

Garantizó que, en todo momento, lo guiará el Humanismo Mexicano por Puebla que representa una visión integral de una sociedad multicultural “llena de riquezas ancestrales y secretos milenarios que han sabido confluir con un nuevo momento histórico de nuestra nación: la Cuarta Transformación”.

En este mensaje, que dio a conocer en punto de las 00:00 horas de este 25 de diciembre vía digital, por respeto a la fecha tan significativa, abundó que “el Humanismo Mexicano rescata la máxima de nuestro movimiento ‘Por el Bien de México, primero los pobres’, bajo los valores básicos que no deben ser discurso de campaña, sino conductas permanentes: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Armenta puntualizó que debe dejarse a un lado el individualismo y establecer “un cambio verdadero desde la propia gente, basado en la justicia, seguridad y riqueza que nos brinda la comunidad, para generar consciencia, empezando por la empatía y por el respeto al otro”, esto, al referir que no tiene duda del potencial de Puebla para lograr grandes metas “la primera de ellas es que la riqueza local tenga una justa distribución en la población”.