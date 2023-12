"Cero tolerancia a la corrupción, denuncien a quien trate de negociar coordinaciones": señala Alejandro Armenta

A unos días de que inicie el periodo de precampaña, del 25 de diciembre al 4 de enero, el coordinador estatal de la Defensa de la 4T, Alejandro Armenta, indicó que en breve hará el anuncio oficial de quienes integrarán el equipo que habrá de acompañarlo tanto en este proceso, como en la inter-campaña, así como en la constitucional del 31 de marzo al 29 de mayo. Aprovechó también para reiterar que no tolerará actos de corrupción “ni ahora, ni nunca, cero tolerancia a quien pretenda hacer negocio de las coordinaciones municipales y distritales, nuestro deber es conducirnos con transparencia y apegados a los principios de Morena”.

Al sostener un encuentro con medios de comunicación, Alejandro Armenta enfatizó, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que no tolerará “por ningún motivo, que alguna persona pretenda garantizar, a mi nombre, una responsabilidad en los ámbitos municipal o distrital, a cambio de un beneficio personal, del tipo que este sea”, incluso, detalló que este mismo mensaje lo ha venido replicando a través de sus redes sociales “todos deben tener claro esto, les pido que no se dejen engañar, el proceso de elección de coordinadores es claro y corresponde a Morena, así como a los partidos de la mega coalición, PT, Partido Verde, Nueva Alianza Puebla, Fuerza por México, nadie más”.

"Cualquier acto indebido, háganlo saber a las instancias legales"

Resaltó la importancia del proceso democrático en México

FOTO: Especial

Indicó que en México vivimos en una democracia “yo mismo soy resultado de un proceso democrático y seguiremos en esa vía, bajo los principios de competitividad y equidad de género, por parte las dirigencias tanto de nuestro partido, como las que integran la coalición, lo repito y lo haré las veces que sea necesario, no se dejen sorprender”.

En este sentido, argumentó que se rigen “bajo los principios del Humanismo Mexicano que enarbola nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, bandera que defenderemos de la mano de la Doctora Claudia Sheinbaum, nuestra precandidata presidencial, por eso, lo señalo nuevamente, cero tolerancia a la corrupción”.

Armenta sostuvo que Morena se rige bajo los principios del Humanismo Mexicano

FOTO: Especial

Finalmente, hizo un exhorto a quienes sean objeto o intenten serlo, de este tipo de abusos, a que lo denuncien “cualquier acto indebido, háganlo saber a las instancias legales y partidarias, también a quien violente los principios democráticos de nuestro partido Morena”; indicó que también pueden hacerlo a través de su página, a fin de evitar cualquier irregularidad.

