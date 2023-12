Samuel García reaparece y advierte va por la presidencia en 2030: "La vieja política nos descarriló”

Samuel García regresó a las redes sociales luego de una noche caótica en la que nombraron un gobernador interino, y que él regresara a su puesto original tras participar en las precandidaturas presidenciales, advirtió que en 2024 sacará a la "vieja política" hasta del Congreso local, donde "no ganarán una sola diputación".

El político elegido por Movimiento Ciudadano para representarlos en las elecciones presidenciales del año 2024, aseguró durante un video que cumplirá su palabras de no dejar al estado en los partidos hegemónicos como el PRI y el PAN, opciones diferentes a la de su partido. Esa sería la razón principal de su regreso.

Sin embargo, aseguró que estos diez días fuera de su puesto, encargado de realizar campaña por la presidencia, le dejaron una gran lección, pues considera que su crecimiento fue tan grande que hizo temblar al sistema, pero llego la vieja política para supuestamente descarrilarlos.

“En 10 días de precampaña y con sólo visitar 6 estados de la República nos consolidamos en segundo lugar, mandamos al PRIAN al tercero en caída libre. En 10 días de campaña fuimos la esperanza de millones de jóvenes que estaban lejos de la política con apatía total de que no se sentían representados por Morena, ni por el PRI ni por el PAN y vieron algo nuevo”.

Sin embargo, prometió que acabará con esos partidos para el año 2024, cuando se realicen elecciones en toda la República. Advirtió que se metieron con el estado equivocado, y los borrarán de Nuevo León. Dijo también que se toparon con pared, pues él mismo refrenda su apoyo total al equipo que ahora sea el representante de Movimiento Ciudadano en las campañas presidenciales.

Por último, aseguró que durante el año 2030, cuando sean las nuevas elecciones presidenciales, competirá sin duda alguna por obtener el puesto que ahora le han quitado la oportunidad de perseguir, pero confía en que su proyecto resultará ganador para entonces con él a la cabeza.

"El 2030 está muy cerca, ahí me van a tener, y vamos a ganar. No me van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie nos para", finalizó su mensaje.