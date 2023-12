Xóchitl Gálvez apoyará a candidatos que van por la gubernatura y alcaldías en Puebla

Xóchitl Gálvez, abanderada de Fuerza y Corazón por México, tendrá una reunión con productores agropecuarios en Puebla. Esto forma parte de su recorrido por toda la República Mexicana durante la precampaña rumbo a 2024.

La responsable de la Construcción del Frente Amplio por México se presentará ante estas personas a las 17:00 horas en el Virreynal hotel & Suites, ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Centrao de Tezuitlán Puebla.

Con esto, la representante de la oposición para la lucha en las urnas se acerca al primer mes de visitas a lo largo de todo el país. Se prevé que continúe con estos viajes hasta el 18 de enero de 2024, fecha en la que terminan las precampañas.

Apoyará a perfiles poblanos

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez en su visita a Puebla se comprometió a apoyar a Eduardo Rivera y demás candidatos para lograr obtener la gubernatura y las alcaldías municipales.

Señaló que con ello se contribuirá a mejorar la seguridad de los poblanos, generar más programas de beneficio y brindarle apoyo a los municipios que han sido abandonados.

La pre candidata en su discurso aprovechó para saludar al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera con quien dijo que va a ganar la entidad de Puebla, misma que ha sufrido por el abandono del gobierno federal y estatal.

Gálvez Ruiz visita a poblanos en su gira Foto: Especial

“Mi querido Eduardo Rivera, muchas gracias; muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir juntos en esta contienda para recuperar el Puebla que nos merecemos, ese Puebla de progreso, ese Puebla de desarrollo, ese Puebla del empleo, de la seguridad, de la cultura del trabajo. Ese es el Puebla que queremos contigo, mi querido Eduardo”, dijo.

Pidió a los poblanos apoyarlos, a fin de que el sueño de corregir el rumbo de Puebla cambie, tal y como sucedió en la capital de la entidad bajo el mando de Eduardo Rivera.

Pide acompañamiento a familiares de desaparecidos

La aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez señaló que más que censos, lo que se debe hacer es acompañar a las víctimas que tienen familiares desaparecidos.

Agregó que “cuando la candidata de Morena dice que la gente está muy contenta, a mí me gustaría que se sentara con las madres de los desaparecidos y les pregunte si están contentas”, criticó.

Dijo que es necesario que se acepte la cifra de 50 mil personas desaparecidas en esta administración y “pongámonos a buscarlas”

Agregó que es responsabilidad de la autoridad buscar a las personas desaparecidas. A la autoridad ya le gustó que sean las mujeres las que vayan a escarbar con sus propias manos y luego cuando encuentran a las personas desaparecidas, en lugar de hacer estudios de adn, los mandan a los semefos y fosas comunes.

Entre sus señalamientos, la hidalguense también incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras sentenciar que es inaceptable que se haya criminalizado a los jóvenes asesinados en Celaya y en contraste, dar el pésame por la muerte de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Previo a su encuentro con productores agropecuarios en Teziutlán, Puebla, Xóchitl Gálvez consideró que el primer mandatario quiere apoderarse de todas las instituciones porque “no acepta la división de poderes”.

Manifestó que “él quisiera tener control de los organismos autónomos como lo hizo con el Congreso. Prácticamente con su mayoría simple sacó leyes nunca con el consenso de la oposición”.

Desconfía del TEPJF por sus conflictos internos

Los conflictos internos que se han registrado al interior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación no generan confianza sobre la actuación que tendrán en los próximos comicios federales del 2024, señaló la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

En entrevista previa al diálogo con productores agropecuarios en Teziutlán, Puebla, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, señaló que mantendrá su preocupación sobre la labor de los magistrados hasta no ver como traba

Que mal por el Tribunal, el tener conflictos a estas alturas, a mi lo que hoy no me genera es confianza, la verdad yo no tengo toda la confianza hasta no ver como van a actuar los magistrados”, indicó.

En ese sentido, Gálvez Ruiz dijo estar preparada para recibir todo tipo de ataques por parte de la maquinaria del gobierno federal y del Partido Morena, pero la reconforta que tiene la razón en las denuncias que realiza.

“Estoy preparada para recibir todo tipo de ataques como los que he recibido, pero también me asiste la razón; el país no está bien, la inseguridad es una cosa de todos los días, la gente está cansada de la inseguridad, la gente ya se dio cuenta de los resultados en materia de educación; la salud”, indicó.

En el diálogo con los productores agropecuarios, indicó que será una mujer que escuche y dialogue con todos, sin imponer a nadie en algún cargo.

Jamás nombraría una ministra de la corte por mis pistolas, por dedazo, eso es cuando se acabe el diálogo. Esta incapacidad del Presidente de escuchar a la oposición y de imponer su voluntad, no le viene bien al país. Al país le viene bien la división de poderes, al país le viene bien la democracia y las libertades”, afirmó.

Sobre el censo para desaparecidos que anunció el gobierno federal, la senadora panista con licencia indicó que más que esos instrumentos, lo que se tiene que hacer es acompañar a las víctimas, primero en su búsqueda, porque “a la autoridad ya le gustó que sean las propias mujeres las que escarben con sus propias manos y luego cuando encuentran a las personas desaparecidas, en lugar de hacerles los estudios de ADN, los mandan a los Semefos y las fosas comunes”, expuso.

Descartó que con la actitud que tienen los gobiernos, algún día se tengan los números exactos de las personas desaparecidas, aunado a que la gente no realiza la denuncia correspondiente ante la falta de confianza de las autoridades encargadas.

En el diálogo con los productores agropecuarios, Xóchitl Gálvez indicó que vivimos una situación grave y aunque está totalmente de acuerdo con los programas sociales que se entregan a la ciudadanía, pero afirmó que estos no los van a sacar de pobres por lo que se requiere apoyar a los sectores productivos

“Tenemos que apostarle también a lo que produce, a la industria de la maquila, a la industria del campo, a la producción de bambú, a la producción de aguacate, porque ahí es donde realmente las familias salen a adelante”, comentó.

La precandidata del PAN, PRI y PRD, apuntó que es necesario regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos “basta de dividir al país, basta de apostarle al odio; necesitamos trabajar unidos como país, y lo vamos a lograr”.

Con información de Jorge Almaquio García

GDM