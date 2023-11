Úrsula Salazar reconoce avances en materia de género y transparencia en el Congreso de Tamaulipas

En entrevista con Heraldo Radio Tamaulipas a través de la transmisión 92.5 FM, la diputada Úrsula Salazar, presidenta de la Junta de Gobierno del Estado, detalló los avances que ha construido el Congreso de Tamaulipas en materia de género, anticorrupción y transparencia, a la vez que aprovechó la oportunidad para conversar sobre sus próximas aspiraciones políticas y los personas que han dejado huella en su trayectoria.

Al ser abordada sobre el contexto actual de la orden de aprehensión que se giró en contra de Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, aclaró que el Congreso del Estado tendrá que votar por su sustitución, pese a que se han presentado amparos legales.

La legisladora explicó que el imputado tendrá que comparecer ante el congreso local, puesto que no cumple con los requisitos necesarios para su permanencia al frente del órgano.

"Es un tema que no puedo tocar con profundidad porque hay amparos, pero decirles que dentro del congreso del Estado es un lugar que es votado de la elección del congreso. Falta el requisito para que esté entrando esa persona y para la permanencia de esa persona", explicó.

Indicó que la Comisión Permanente puso en marcha el proceso para separarlo de su cargo, esto sin violar la suspensión promovida por el juez Séptimo Federal con sede en Reynosa. Además, agregó que se le han respetado en todo momento sus derechos, e incluso ha recibido su sueldo.

Destacó que se presentó una iniciativa de crear una unidad de transparencia con el fin de colaborar con el área de Contraloría estatal y así evitar que no se dejen casos sin resolver. En este sentido, las licitaciones municipales y el ejercicio de recurso público serán supervisadas por dicha Unidad.

Además, confesó que Tamaulipas ha avanzado en materia de género, pese a que no ha sido una tarea fácil. Señaló que las mujeres presiden la Junta de Gobierno y la Junta de Coordinación Política, enfocada a temas cívicos.

"Tenemos esas 2 presidencias. Una mujer con mucha responsabilidad y muy contenta, me llena de mucha emoción que se me acerquen muchas mujeres y me digan "Nos representas"", dijo.