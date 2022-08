Alejandro Armenta descarta fractura entre Morena por aspiraciones políticas; "Entendemos el bien superior"

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, indicó que se presentan cuatro aspirantes a relevar su cargo en el próximo periodo legislativo, por lo que precisó que será el miércoles cuando se decida quien presidirá el órgano rector.

Alejandro Armenta Mier señaló que se han realizado diálogos al respecto con la senadora Susana Harp, con lo que, precisó, acordaron mantenerse al tanto de la aspiración, y esperarán la convocatoria para el respectivo registro.

A su vez, aseguró que comparten un proyecto y entienden la autonomía del poder legislativo, así como que comprenden las laborales en relación a la Cuarta Transformación, especialmente con resultados.

Detalló que los procesos con los que se han seleccionado a los integrantes de la Mesa Directiva en los últimos cuatro años han sido a través de consenso o por votación libre, con lo que la convocatoria remite al coordinador del grupo parlamentario.

"Yo en lo personal me voy a registrar, contundentemente he dialogado desde hace tres meses con los compañeros, con las compañeras, los he visitado, hemos coincidido en muchos temas, siempre proponiendo al trabajo legislativo".