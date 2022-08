Monreal ofrece apertura para definir candidatos de Morena a la Jucopo del Senado

Morena definió poner sobre la mesa cargos como la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, además de la presidencia de la Mesa Directiva, así como las comisiones en la cámara alta.

Así lo informó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que a petición de los senadores Gabriel García Hernández y César Cravioto (afines a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum), se propuso que esos cargos sean analizados por el Grupo Parlamentario morenista, en la reunión plenaria del próximo 30 y 31 de agosto.

"El martes que inicie la plenaria vamos a sacrificar a algún secretario, de los que no confirmen o que no puedan venir a la plenaria. Aprovecharemos en ese momento para que internamente discutir y comentar, todos los temas, incluyendo a la Jucopo, comisiones, presidencia de Mesa, todo lo quiero abrir porque cuando uno tiene la conciencia tranquila no hay problema"