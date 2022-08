Congreso decide no sancionar a José Gallardo tras señalamientos de violar veda electoral

Con 15 votos a favor del bloque PVEM, Morena, PRI y votos aliados, dos votos en contra del expriista aliado ahora de Movimiento Ciudadano Héctor Mauricio Ramírez Konishi y de Gabriela Martínez Lárraga del extinto RSP, así como seis abstenciones, todas de la bancada del PAN, este lunes el Congreso del Estado decidió no sancionar al gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona como se lo pidió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de la Sesión Extraordinaria donde ratificaron a la oficial mayor y desahogaron 49 dictámenes, las y los 23 diputados presentes continuaron una sesión privada que duró poco más de una hora para discutir y desahogar las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF expediente SUP-REP-416/2022 y acumulados, que confirma diversa de sala especializada expediente SRE-PSC-90/2022; y la sentencia de la Sala Regional especializada expediente SER-PSC-77/2022; y sentencia expediente SUP-REP-362/2022 y acumulados, que pide a los congresos de los estados sancionar a varios gobernadores, entre ellos el de San Luis Potosí, por violar la veda electoral en el proceso de Revocación de Mandato presidencial.

Cabe hacer mención que las tres curules de la bancada del PT estuvieron ausentes por acudir a un evento partidista, así como también estuvo ausente el diputado local de Morena, José Antonio Lorca Valle.

Desahogaron 49 dictámenes en la Sesión Extraordinaria

FOTO: Especial

Respecto, el coordinador de la bancada del PVEM y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Luis Fernández Martínez señaló al término que "se votó un dictamen en términos de lo que nos da el marco jurídico, incluso la decisión de quienes se abstuvieron tiene que mucho que ver en el sentido que el Congreso no tiene el marco jurídico para emitir una sanción en ese sentido", indicó.

Añadió que el Poder Legislativo de San Luis Potosí no puede ir más allá de lo que les mandata no tampoco pueden inventar procedimientos, "simplemente esta soberanía no tiene facultades para emitir sanciones en esta materia", subrayó.

Ausentan legisladores

Al líder de la bancada del PVEM se le hizo notar la ausencia de la bancada del PT que abandonaron el tema recinto para acudir a un evento encabezado por el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, así como la inasistencia del legislador de Morena, lo que significaron cuatro votos menos para el gobernador Gallardo, a lo que expresó: "Es una decisión de ellos". ¿No les hicieron falta entonces esos votos? Se le inquirió y lacónico contestó: "Pues salió"

SEGUIR LEYENDO:

Próxima ya la renovación de la dirigencia del PRI en Aguascalientes

Tribunal Electoral de Hidalgo amonesta a Morena por llamar a priistas traidores a la patria

Tribunal desecha queja de PRD vs Morena por evento donde reunió a “corcholatas” en Toluca