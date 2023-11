Alejandro Armenta advierte cero tolerancia a la deshonestidad y corrupción

Reitera Alejandro Armenta coordinador estatal de la Defensa de la 4T, que no tolerará a “vivales” que ofrezcan o pretendan usar su nombre para concertar citas para quienes buscan una coordinación municipal o distrital.

“Ese en un proceso responsabilidad de la dirigencia estatal de Morena y quiero enfatizar que habrá cero tolerancia, personalmente presentaré la denuncia que corresponda si llega a darse el caso, y aclaro que esto no es un mal de Morena, sino del sistema, pero nosotros trabajamos apegados a los principios que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y no lo vamos a permitir”.

Durante la rueda de prensa que ofrece semanalmente, le acompañó el campeón invicto de Box Peso Pluma, Saúl "El Matador" Rivera, quien dijo es ejemplo de tenacidad para los jóvenes.

Alejandro Armenta abordó el tema de la unidad, indicó que ha tenido encuentros con los equipos de quienes contendieron por la coordinación, como el de Claudia Rivera, Ignacio Mier, por citar un ejemplo “porque trabajamos para construir y en ese sentido me parece oportuno señalar que la columna vertebral de la coordinación de nuestras tareas, es Morena, por eso me acompaña Abraham Quiroz, un hombre de izquierda que seguirá con esta responsabilidad hasta que lo decida e insisto, las puertas están abiertas para los hombres y mujeres libres que quieran seguir el cambio verdadero”.

Agregó, ante las versiones de que Julio Huerta estaría en la coordinación de su campaña, que se trata de “un perfil competitivo y eso lo ha llevado a recibir algunos encargos por parte de nuestra candidata presidencial Claudia Sheinbaum, que estoy seguro cumplirá exitosamente”.

srgc