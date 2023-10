Sandra Cuevas y la elección del 2024 en la CDMX: la encuesta de Poligrama-EHM revela la tendencia en caso de que compita como independiente

La Ciudad de México está por cambiar de jefe de Gobierno, por lo que no han sido pocas las voces en la oposición, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, que buscan convertirse en la persona que saque al Movimiento de Regeneración Nacional de la capital. Una de ellas es Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc, quien hoy lleva a cabo su tercer día de recorridos a lo largo de las 16 demarcaciones de la zona centro del país.

La responsable de crear el Operativo Diamante no quiere quedarse fuera de la contienda, por lo que emitió una solicitud a Israel Betanzos, líder del Partido Revolucionario Institucional en la CDMX; a Andrés Atayde, quien encabeza al Partido Acción Nacional en la capital y a Nora Arías, líder local del Partido de la Revolución Democrática para que no la descartaran en el proceso interno de la alianza aún conocida como Va por la Ciudad de México.

La licenciada en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México pidió que se permitiera a todos los interesados participar en este periodo de definiciones de manera democrática, sin importar si no están afiliados a ninguna fuerza política a fin de que se tengan los perfiles más competitivos para este territorio.

Esto ha llevado a diversas especulaciones en torno al futuro de la política, debido a que ella misma ha dado a conocer que ha recibido ofertas de otros partidos, las cuales podría analizar una vez que agote todas las posibilidades para ser la candidata de la oposición en la CDMX. Una de las posibilidades es que termine por convertirse en candidata independiente.

¿Cómo le iría a Sandra Cuevas como independiente en la Ciudad de México?

La más reciente encuesta de Poligrama en conjunto con el Heraldo Media Group destaca a los perfiles más competitivos de la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD en la Ciudad de México. Dentro de este ejercicio hecho en mil domicilios de la capital para conocer la intención del voto de las personas, se mostró a la ciudadanía la opción de ver a a Cuevas Nieves como aspirante independiente en los próximos comicios.

De acuerdo con este ejercicio publicado por esta casa editorial el pasado jueves 6 octubre, la alcaldesa con licencia cuenta con el respaldo de 31.7 por ciento de los encuestados en caso de que se presentara como una candidata sin partido. No obstante, estos datos indican que el 68.3 por ciento de la población no estaría conforme con verla en la boleta electoral o simplemente no votarían por ella.

La pregunta con la que se midió esta tendencia fue la siguiente: "¿Usted votaría por Sandra Cuevas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como candidata independiente?".

Sandra Cuevas promete conquistar corazones

Este viernes la también empresaria y maestra en Derecho Fiscal, Derechos Humanos y Constitucional, así como un doctorado en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, continuará con su recorrido por la Ciudad de México para tratar de ganar el apoyo de los habitantes de las 16 demarcaciones.

Dentro de su estrategia para conquistar el corazón de los chilangos se encuentra el realizar visitas a los puntos más importantes de estas zonas, establecer un diálogo con ellos y además escuchar las problemáticas de la gente que vive en estos lugares.

La alcaldesa con licencia tomó a partir de esta semana un periodo de 16 días en los que se ausentará de sus funciones para continuar con este encuentro con la ciudadanía. Una vez terminado este tiempo, volverá a sus funciones y esperará a que la coalición del PRI, PAN y PRD le dé el derecho de participar en el proceso interno.

La alcaldesa con licencia busca quedarse con el control de la CDMX. FOTO: Especial

¿Quiénes son los rivales de Sandra Cuevas en la Ciudad de México?

Aunque todavía no se conforma como el Frente Amplio de manera oficial, debido a que los partidos realizarán el registro de su coalición hasta noviembre, se han perfilado en la alianza varias personas que podrían competir por la candidatura.

En cada uno de los grupos políticos que forman la coalición hay al menos dos personas que se postulan para participar en el proceso. Los más competitivos fueron revelados por la encuesta de Poligrama y son los siguientes.

Santiago Taboada y Lía Limón: los favoritos en el PAN

El alcalde de la Benito Juárez es el más aventajado en la encuesta para la Ciudad de México. Dentro de su partido cuenta con el 31.7 por ciento de las simpatías. Su rival más próxima es la alcaldesa de Álvaro Obregón, quien juntó el 18.8 por ciento de la intención del voto en este ejercicio. Un 49.5 por ciento dijo no saber a quién mostrar su respaldo.

Adrián Rubalcava sería la opción en el PRI

Por parte del PRI, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, es la primera opción dentro del partido para la ciudadanía, ya que tiene el 21.6 por ciento de los posibles sufragios. En contraste, la diputada federal Cinthya López Castro se quedó con el 8.0 por ciento de los apoyos. Un 70.4 por ciento de los encuestados no sabe a qué figura dentro del grupo debería de apoyar.

En el PRD Luis Espinoza y Nora Arias batallarían por la candidatura

En el caso del Partido de la Revolución Democrática dos políticos están al frente de la encuesta, el primero es el diputado federal Luis Espinoza Cházaro se quedó con el 14.4 por ciento de los posibles sufragios, mientras que su compañera y líder del partido en la Ciudad de México, Nora Arias, se quedó con el 77.4 por ciento.

