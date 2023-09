Sebastián Ramírez: en la CDMX la oposición está extraviada

El líder de Morena en la CDMX, Sebastián Ramirez declaró para El Heraldo Televisión que la oposición está extraviada rumbo a los comicios a la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México porque no ha podido avanzar en su proceso.

"No tiene reglas, no tienen fechas, no saben para cuándo; están metidos en un pantano de conflicto", declaró.

En entrevista con Mario Maldonado, además, comentó que hay una disputa dentro de las filas del Frente Amplio por México, debido se quiere imponer al alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, por lo que algunos dirigentes formaron el "Tucot", es decir "Todos unidos contra Taboada".

Sandra Cuevas también quiere ir por la CDMX

Explicó que también la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, busca contender por la capital del país, lo que le complicaría aún más la decisión a la oposición para elegir a un representante, debido a que podría causar conflictos por el carácter que la distingue.

¿Cuántos aspirantes de Morena van a competir por la CDMX?

Sobre el proceso que realiza Morena para los comicios en la capital Ramírez explicó que el próximo lunes 25 de septiembre se registrarán formalmente los aspirantes de manera digital y será el 28 de septiembre cuando haya reunión de los consejeros que son los representantes de la militancia a votar a cuatro personas que irían a la encuesta, aunque se podrían sumar a dos personas más para completar la paridad de tres mujeres y tres hombres.

¿López Gatell se registrará para contender por la Jefatura de Gobierno?

Sebastián Ramirez dijo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell tiene intenciones de participar, pero tendrá que expresarlo formalmente en estos días.

Omar García Harfuch el favorito para la CDMX

Omar García Harfuch se perfila como el favorito para la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Ramírez se negó a opinar sobre si el exjefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch sea el favorito para la jefatura, pero aseguró que "estamos muy orgullosos de que la gente que quiere participar es agente buena, gente honesta, es gente con sensibilidad social y eso nos asegura que vamos a presentar la mejor carta”.

También descartó que Ariadna Montiel, la secretaria del bienestar busque participar en el proceso porque no lo ha expresado en ninguna de las plataformas.

Sheinbaum no meterá mano en proceso rumbo a la jefatura de Gobierno

Al respecto de que la exjefa de gobierno tenga injerencia en el proceso, Sebastián Ramirez dijo que no se involucra y que "ella es respetuosa del proceso y de que la gente es quien decida quién nos quiera representar".

Durante el mes de octubre se realizarán las encuestas en la CDMX.