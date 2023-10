Claudia Sheinbaum celebra los 70 años del voto femenino en México

Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, realizó un emotivo video para conmemorar siete décadas del voto de las mujeres en México, en el que recordó lo que ha hecho el movimiento al que pertenece en esta labor política para los femeninas.

“El día de hoy se conmemoran 70 años de la publicación de la reforma que establece que las mujeres podemos votar y ser votadas. Es decir, del reconocimiento de las mujeres dentro de la democracia en nuestro país”, aseguró la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, reconoció y agradeció a aquellas mujeres que hicieron posible que las mujeres puedan votar y ser votadas, y que gracias a eso hoy existan mujeres frente a diversos cargos públicos. Por ejemplo, en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum es la primera mujer electa en ser jefa de Gobierno.

Claudia Shienbaum agradece la lucha de mujeres por el voto

Para conmemorar este día, la Dra. Sheinabum acudió a Avenida Paseo de la Reforma, en la zona “El paseo de las heroínas” que fue inaugurado por ella cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX, en donde se reconoce a las mujeres que fueron heroínas de la patria.

“Reforma no tenía esculturas que representarán a las mujeres, hasta que llegamos e hicimos 14 esculturas [...] En particular hoy estoy aquí en esta escultura de Elvia Carillo Puerto, que es una yucateca que luchó por los derechos de los mexicanos y mexicanas en particular los derechos de los pueblos indígenas, de los mayas en Yucatán y también lucho por la defensa de los derechos de las mujeres”, explicó la coordinadora Nacional de la 4T.

Quien también contó que fue esta yucateca que luchó junto con otras mujeres para que las mujeres de México pudieran votar y ser votadas en una elección.

“Hay que recordar que es nuestro movimiento que siempre ha defendido los derechos de las mujeres y es nuestro movimiento (Morena) que ha reconocido a las mujeres en la vida pública”.