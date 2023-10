INE pide a Claudia Sheinbaum que haga eventos a puerta cerrada: de no hacerlo, los suspenderán

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad un apercibimiento a la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, a que realice sus eventos en lugares cerrados, que no sean multitudinario y únicamente dirigidos a la militancia morenista, ya que incurre en violación a la equidad del proceso presidencial 2024.

En caso contrario y que la morenista rebase los límites legales, la Comisión amagó con suspender en su totalidad la gira denominada la Esperanza Nos Une de la virtual candidata presidencial de Morena, ya que las etapas de precampaña y campaña aun no inician.

La consejera presidenta de dicha Comisión, Claudia Zavala, afirmó que el apercibimiento a Sheinbaum se debe a que hay evidencia de que la morenista se ha saltado los límites legales en varios eventos durante la gira que realiza por los estados del país y donde ha hecho pronunciamientos que pudieran considerarse como actos anticipados de precampaña y campaña.

En caso de no atender el resolutivo de la Comisión, se suspenderán los eventos de Claudia Sheinbaum Créditos: Archivo

Revisarán discursos

El INE analizó nueve eventos de la gira la Esperanza Nos Une de Claudia Sheinbaum y encontraron que todos ellos fueron públicos y abiertos a la ciudadanía, además de espacios con grandes capacidades de asistentes, donde se observa a cientos o miles de ciudadanos.

También se tomaron en cuenta que en sus eventos Sheinbaum realizó varias manifestaciones de tinte proselitista, donde se destacan frases como: "Vamos a ganar nuevamente en 2024", "Tenemos una tarea, tenemos que ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores", "tenemos que ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, de las legislaturas locales, las presidenciales locales y las gubernaturas", "a ver si no me sanciona el INE por lo que decimos, vamos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores", "me va a sancionar el INE, pero lo voy a decir, la tarea de ganar la Presidencia de la República, la tarea de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, para que siga avanzando la cuarta transformación", entre otras.

La Comisión de Quejas ordenó a Sheinbaum y a Morena que se deben revisar los discursos en estos eventos para que se ajusten a los parámetros establecidos, que los actos se realicen en lugares cerrados, dirigidos únicamente a la militancia de Morena, además de que se informe explícitamente a los asistentes los límites legales y naturaleza de eventos que se están realizando.

En caso de no atender el resolutivo de la Comisión, se suspenderán los eventos de Claudia Sheinbaum Pardo.

En otro punto, la misma Comisión hizo otro apercibimiento a la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, para que atienda las medidas legales en las publicaciones que realice en sus redes sociales, entrevistas y otros, para que no incurra en actos anticipados de precampaña y campaña.

