Fiscal General demanda a extitular de PROFECO

“Además de ser falsa, es una cobarde difamación”, afirmó el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, al informar que procedió legalmente contra el extitular de PROFECO, Ricardo Sheffield Padilla, luego de que éste lo acusara de ser "líder de la delincuencia organizada” en Guanajuato.

Fue el pasado 12 de abril, cuando el entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de León, lanzó las acusaciones contra el Fiscal.

“Además de ser falsa, es una cobarde difamación hacia mi persona, desde luego que he tomado acciones legales contra esta persona, y ya en los tribunales respectivos se dirimirá y no en los medios de comunicación como lamentablemente esta persona a veces a querido llevar sus casos”, señaló Zamarripa Aguirre al reconocer la denuncia.

Ricardo Sheffield, dijo en campaña que no presentaría su declaración 3 de 3, debido a que sería entregar sus datos al jefe del crimen en la entidad.

“Por ningún motivo la presento, por que es información a la que tendrá acceso el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato Carlos Zamarripa, yo no voy a dejar mi información confidencial en manos de la delincuencia a través de Carlos Zamarripa”, dijo en ese momento.

Al respecto, el Fiscal Estatal, sin precisar más detalles de la denuncia, confirmó que procedió legalmente ante el daño personal que le representaron estas declaraciones del ex panista.

“Yo lamento mucho que haya hecho estos pronunciamientos que reitero, me ha agraviado de manera personal al haberse pronunciado como lo hizo. Es un hecho que no puede quedar en la inacción de mi parte, sino que se estará atendiendo en los tribunales respectivos en los cuales he llevado a cabo las acciones correspondientes. Él lo tendrá que atender y responder”.

Zamarripa no precisó la fecha exacta en que interpuso el recurso legal contra Sheffield, pero sí dijo que hará valer sus derechos y espera consecuencias que se informarán en su momento.

“Los que somos abogados de verdad y conocemos el derecho, sabemos cuáles son las instancias para poder precisamente hacer valer nuestros derechos, a través de los procedimientos respectivos y es lo que estoy haciendo”, afirmó en entrevista.

Para este sábado el equipo de Morena en León, ha convocado a una rueda de prensa para responder a el pronunciamiento del Fiscal.

Por Gabriela Montejano N.

EFVE