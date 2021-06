¿Cómo ubicar las casillas especiales para votar el 6 de junio si estoy lejos de casa?

A medida que nos acercamos al 6 de junio, fecha oficial para las Elecciones Ruta 2021, en la cual se elegirán más de 21 mil

puestos en el gobierno en el país, más de 93 millones de mexicanos se darán cita en las urnas donde ejercerán su derecho al voto para decidir quiénes serán sus nuevos representantes.

Debido a que dicho proceso electoral se llevará a cabo en medio de una pandemia de Covid-19, se ha optado por poner en práctica distintas medidas sanitarias con el fin de evitar la propagación del virus.

Pero ¿Qué pasará con las personas que no se encuentren cerca de su domicilio el 6 de junio?

Por diferentes circunstancias muchas personas podrían no estar cerca de sus domicilios para poder emitir su sufragio, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE), creó una casilla especial para la ciudadanía.

Las casillas especiales se instalan para aquellos que se encuentren fuera de su sección electoral correspondiente a su domicilio durante las elecciones de este año. Dichas casillas contarán con un total de mil boletas.

Estas casillas no contarán con una lista nominal de los electores. En su lugar, los funcionarios de dichas casillas tendrán que revisar dos elementos.

1. Que la credencial presentada por ele ciudadano no deberá estar marcada por haber ejercido el voto en esa jornada electoral.

2. Que las credencial no sea detectada como duplicado, que no sea suspendida por derechos políticos, por resolución judicial, y que no se encuentre en los registros de robo.

¿En donde se ubican las casillas especiales?

Para poder localizar las casillas especiales se puede acceder a la siguiente liga: https://ubicatucasilla.ine.mx/