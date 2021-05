Ofrece Enrique Galindo impulsar economía para disminuir desigualdad en SLP

Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal, estableció el compromiso con el Consejo Empresarial Potosino para generar las acciones y las políticas públicas desde el ayuntamiento que contribuyan en la reactivación de la economía, y la generación empleos que impacten en la disminución de la pobreza y la desigualdad, que representan factores importantes en la inseguridad que hoy padece la ciudad.

En reunión con el Consejo Empresarial Potosino, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, abrió un diálogo con el sector empresarial. Ahí reconoció que San Luis Potosí no está en su mejor momento, "pareciera que en la capital no hay pobreza extrema, pero sí la hay, tenemos el dato de que el 1.8% de la población vive en esa circunstancia. Otro dato importante es la pobreza alimentaria, unas 400 mil personas, en el estado, viven con pobreza alimentaria. Eso significa que no hemos sido capaces de evolucionar a una taza 0, aún en pleno siglo XXI".

El presidente de Consejo, Héctor D'argence, expresó su preocupación por la enorme brecha de desigualdad entre segmentos sociales que existe en el municipio. Sin embargo, hay mucha vocación productiva en el área rural, en las localidades y delegaciones, pero faltan los apoyos. Además, mencionó que, solo en el norte de la ciudad, hay unas 148 colonias donde hay fraccionamientos detenidos, pero la gente se metió a vivir en ellos, y ahora están en gran hacinamiento, sin servicios básicos, y vulnerables a la delincuencia. "Entonces el tema es cómo generar empleos, cómo generar oportunidades, hay que crear polos de desarrollo, fuera de la zona industrial".

Enrique Galindo reconoció que esa problemática ya la ha recogido en sus recorridos por las colonias del norte, las delegaciones y las localidades rurales del municipio. Por eso una de sus principales propuestas ha sido el desarrollo desde la periferia hacia el centro, porque se ha hecho al revés, y eso nos ha llevado a la situación actual. Aunque hay proyectos que contemplan el desarrollo integral del municipio, para no descuidar el Centro, ya se ha comprometido con las clases marginadas, que no deberían existir dado el potencial económico potosino.

Dijo, "la ciudadanía expresa los 'qués', y a mí me toca desarrollar los 'cómos' y los 'con qués', porque ahí es donde se atora todo". Y hay cosas muy simples e inmediatas a implementar, por ejemplo: las oficinas administrativas en Bocas, que es la parte más lejana, y tienen que venir a realizar cualquier trámite hasta acá. Aunado a que el norte de la ciudad es la más abandonada en cuanto a vialidades, eso complica mucho más la situación de la población de esa zona.

Eliminación de burocracia excesiva

También se refirió al problema de los asentamientos irregulares, que se presenta en más de 400 colonias. Y al no estar municipalizados, no se pueden llevar los servicios de agua, luz, drenaje y pavimentación a estos asentamientos, lo que provoca que sus pobladores no puedan acceder a los niveles mínimos de vida digna. "Se mantiene el círculo de la pobreza y, por lo tanto, no hay desarrollo".

Otros integrantes del Consejo manifestaron su inquietud por la falta de incentivos al comercio establecido, y ellos consideran que es el que más aporta al desarrollo, pero está tan abandonado que ahora con la pandemia hay muchos negocios que han cerrado. Enrique Galindo respondió que en este sentido él se ha pronunciado por la eliminación de la burocracia excesiva para los emprendedores, además de la creación del Instituto Municipal del emprendedor, para que los empresarios obtengan acompañamiento y asesoría en todas las etapas de la creación de nuevos negocios, y no tengan que enfrentar toda la tramitología que tanto inhibe ahora.

Héctor D'argence, presidente, acompañado de Carlos Sandoval, consejero y Elizabeth Romero, consejera; se mostró muy satisfecho con los resultados de la reunión, dijo que el mensaje de Enrique Galindo los dejó muy tranquilos por la visión que tiene para su futuro gobierno. "El mensaje que estás dando es lo que esperamos de ti: recuperar la paz y la economía", finalizó.

