Se compromete Giovani Gutiérrez con la salud de los coyoacanenses

El candidato del PRD, PAN y PRI para Coyoacán, Giovani Gutiérrez sostuvo que una de sus prioridades en el gobierno será emprender todas las acciones necesarias que tiendan a la protección de la vida de los coyoacanenses, ya sea en materia de seguridad, de infraestructura urbana, vial o en el campo de los servicios de salud

A un mes de que se lleve a cabo el proceso electoral, el aspirante dijo que un gobierno tiene como obligación brindar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de las personas para las que gobierna; eso implica destinar todo el tiempo, los recursos y las herramientas necesarias para garantizar espacios seguros, dignos y en donde se proteja lo más importante del ser humano que es la vida.

“Quiero manifestar, a un mes de las elecciones que vamos a ganar, nosotros vamos a cuidar de la vida humana, que vamos a trabajar todos los días para el tema de seguridad, para el tema de salud y vamos a estar atentos siempre en recuperar un Coyoacán que todos merecemos. Lo más importante es salvaguardar la vida humana siempre”, expresó.

Salud y seguridad prioritarios

A raíz de los lamentables hechos ocurridos el martes pasado en la Línea 12 del Metro, el candidato sostuvo que la primera responsabilidad de un servidor público es atender a las y los ciudadanos, y en los trágicos sucesos señalados, no se atendieron con anticipación las denuncias de los ciudadanos que advirtieron con antelación de los riesgos.

“Hoy lamentablemente 25 personas, trabajadores, hijas, estudiantes, ya no regresaron a sus casas con sus familias. Ninguna persona debería subirse al metro con miedo o con la angustia de que un ser querido no regrese. Todas y todos recordamos cuando uno llevaba a su hijo, hija, a la esposa, al Metro y sentía tranquilidad. Hoy ya no es así, hoy hay preocupación y angustia”, dijo.

Añadió que en Coyoacán se buscará brindar seguridad y salud, lo que implica otorgar la atención necesaria para las familias ya sea en atención médica gratuita, con psicólogos, servicio dental, nutriólogas y también se acordará la firma de un convenio con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) para que las mujeres puedan realizarse mastografías para que puedan contar con detección temprana de esta enfermedad.

“Toda buena administración necesita una buena organización y, por eso, en Coyoacán haremos un trabajo coordinado entre servidores públicos y la iniciativa privada. Todo para darle a las y los coyoacanenses un mejor lugar donde vivir, pero sobre todo, para proteger su vida y su salud”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

