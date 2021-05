Generación de empleos, condición para el crecimiento en Coyoacán: Giovani Gutiérrez

El candidato del PRD, PAN y PRI a la alcaldía de Coyoacán, Giovani Gutiérrez sostuvo que siempre será mejor impulsar la creación de empleos bien remunerados que generen incentivos y no solo la dádiva social o regalar dinero.

El aspirante fue recibido por un grupo de trabajadores de la construcción en Avenida Copilco, con quienes conversó y comió con motivo del Día de la Santa Cruz, celebración que llevan a cabo quienes se dedican a estas actividades.

"Me siento muy contento y agradecido con todos ustedes que me reciben en este día importante para quienes ayudan a construir no solo una obra, sino a la alcaldía y al país con su esfuerzo. Ustedes son gente que se friega en la chamba, que se gana sus alimentos con su trabajo diario y eso por supuesto que ayuda a nuestra economía en lo local. Forman parte de ese sector productivo que nos ayuda a salir adelante, que lucha y se compromete todos los días”, les dijo.

Impulso a la generación de empleos

Reunidos en el basamento de una construcción, Gutiérrez les comentó a los trabajadores que lo recibieron en esta obra que impulsará la creación de empleos.

"Estoy convencido de que una economía solo podrá crecer y desarrollarse con generación de fuentes de empleo y, por consiguiente, de circulante. La política social que ayuda a quienes menos tienen es importante, pero es paliativa, es coyuntural, no resuelve los problemas de desempleo, de falta de recursos a largo plazo", resaltó.

Añadió que no hay economía que aguante destinar recursos de manera permanente como política social, “pues tarde o temprano no habrá dinero que alcance".

Por eso, dijo que “nosotros le apostamos a generar desarrollo, empleo, a incentivar la inversión, a dar certeza al empresario, a no permitir la corrupción”.

Agregó que quieren promover dos ferias del empleo, una dedicada a mujeres con el fin de acercar a las y los coyoacanenses al mercado laboral, a incentivos, a promover la llegada de recursos.

Giovani Gutiérrez recorrió por la mañana las calles del Pedregal de Santa Úrsula en donde las vecinas y vecinos demandaron medidas para atender el problema de la falta de agua, la seguridad y la necesidad de colocación y renovación de luminarias que mantiene en oscuridad a varias calles, aunado a los requerimientos de poda de árboles para permitir el paso de la luz de los postes.

Para celebrar el Día de la Santa Cruz, me vine a echar un taco con trabajadores de la construcción y aproveché para reafirmar mi compromiso para que sepan que en nuestro plan de trabajo una de las prioridades es el empleo. #GioContigo pic.twitter.com/TPsQxbA6TY — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 3, 2021

Por Cinthya Stettin

