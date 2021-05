Retoman propuesta del ex de Ale Guzmán de colgarlo si incumple promesas de campaña

El ex de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez Borbolla, asegura que de no cumplir con sus promesas de campaña rumbo a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, pide que sea colgado en el Zócalo.

En redes sociales volvió a circular una imagen de Gómez Borbolla de espaldas con una playera con la frase “Si no cumplo que me cuelguen en el zócalo”. La peculiar oferta volvió a retomar fuerza por los usuarios que no tardaron en responder “pero cuelguenlo, enserio lo quiero ver (sic)”.

La peculiar propuesta del candidato de Fuerza por México volvió a las redes sociales. Foto: Twitter



Al respecto, el exnovio de la intérprete de Eternamente bella, aseguró que es una propuesta que cree, es lo que hace falta en México, que los candidatos se comprometan no nada más con la ciudad, sino con ellos mismos.

Gerardo Gómez Borbolla promete una policía comunitaria

Durante un evento de campaña, el abanderado de Fuerza Morelos señaló que hace 30 años Cuernavaca estaba llena de cultura y era reconocida mundialmente por ello, y ahora lo sigue siendo pero por las notas rojas que suceden en el municipio.

Por lo anterior, se comprometió, entre otras cosas, a sacar a los “invasores” de Cuernavaca, a desarrollar una policía nativa, comunitaria y apegarse a los propios usos y costumbres del municipio. Gerardo Gómez Borbolla competirá entre casi dos decenas de candidatos a la alcaldía.

RMG