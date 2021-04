Elecciones México 2021: este candidato promete donar 100% de su sueldo si es electo gobernador

Desde hace varios años, una propuesta recurrente en la política es la reducción y donación de salarios de los funcionarios públicos. Ahora, en medio de de las elecciones más grandes de la historia de México, no es la excepción.

Juan Carlos Martínez, candidato a la gubernatura de Querétaro, apuntó que una de sus propuestas es donar su salario mientras sea el mandatario de la entidad. Este dinero, mencionó, irá a instituciones de asistencia, comunidades necesitadas y programas de apoyo social.

“Esto lo quiero decir, no como un compromiso o como una propuesta, es un juramento de campaña: voy a donar el 100 por ciento de mi sueldo como gobernador en integridad a los más necesitados, a las comunidades más necesitadas y a programas sociales”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

El abanderado del Partido Fuerza por México señaló que no necesita el suelo para poder vivir. Vale recordar que Martínez es una empresario y desde 2011 es el presidente y director general de RhinoPro.

“No vivo de la política, no necesito la política para vivir, no me interesa un sueldo de gobernador, lo voy a donar al 100 por ciento y esa es la primera vez que me he expresado respecto al tema y tengo otras propuestas para demostrar que queremos cambiar la forma de gobernar”,añadió.

¿Cuánto gana el gobernador de Querétaro?

De acuerdo con el tabulador de salarios del gobierno de Querétaro, el mandatario estatal es el que gana más dinero de la entidad. Por mes, el gobernador cobra 110 mil 154 pesos mexicanos por sus servicios.

O sea que, por un año, Juan Carlos Martínez donaría 1 millón 321 mil 848 pesos. En total, si fuera electo el 6 de junio, destinaría para diversos programas 7 millones 931 mil 088 pesos en todo su mandato.

