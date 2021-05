Respaldan a Santiago Taboada vecinos de la colonia Del Valle Centro

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada, recibió el respaldo de vecinos de la colonia Del Valle Centro.

Tras agradecer su apoyo, se comprometió a seguir trabajando para ellos en beneficio de su seguridad, su patrimonio y su calidad de vida.

"Gracias por sus palabras, eso me llevo como motivación para seguir mejorando, por eso vengo una vez más a comprometerme con ustedes vecinos. En una ciudad de contrastes, seguiré trabajando para que Benito Juárez siga siendo de los mejores lugares para vivir, sé que hay pendientes, pero también buenos resultados que requieren continuidad", dijo el aspirante a la reelección.

Santiago Taboada señaló que aún cuando el tema de la seguridad es complicado, de resultar favorecido en las próximas elecciones, seguirá el trabajo ahora con Blindaje Total BJ.

"No se trata de decir no me toca, es siempre buscar como sí resolver y por eso, con su apoyo, seguiré invirtiendo en la seguridad. Mi apuesta ahora es reforzar la estrategia Blindar con más patrullas, más policías, sobre todo con el uso de tecnología", explicó, acompañado de Luis Mendoza, candidato a diputado federal por el distrito 15.

Vecinos respaldan trabajo de Taboada

Manuel González, vecino de la colonia Del Valle Centro, destacó los resultados de Taboada al frente de la Alcaldía Benito Juárez.

"Cada que hemos pedido el apoyo de Blindar nos han respondido, le agradezco que haya hecho algo por la seguridad en esta Alcaldía”, indicó.

"Voté por el PAN hace tres años, lo haré de nuevo porque los buenos gobiernos merecen quedarse, no queremos retroceder con gobiernos como los de Morena, lo vemos en otras Alcaldías y en Benito Juárez no queremos esos resultados de miedo", comentó.



La señora Carmen Robles dijo que en los 50 años que lleva viviendo en esta Alcaldía, ha notado cambios importantes.

Por Carlos Navarro

EAA