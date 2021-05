Morena culpa al PRI por ataque armado a brigadistas en Acapulco 

Un hombre en estado de gravedad por impacto de bala y seis heridos, fue el saldo de un presunto ataque de priístas a brigadistas de Morena en Acapulco.

Tras el hecho registrado la tarde de ayer en el municipio en contra de su equipo de campaña, este día en conferencia de prensa, Abelina López Rodríguez, candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, responsabilizó al PRI de estos hechos.

López Rodríguez y su equipo de campaña sostuvieron que “el PRI ya ha utilizado estas prácticas crimínales en otros procesos electorales”.

“Expresamos nuestro repudio a las manifestaciones violentas para inhibir la participación social. Se trata de un asunto político en un intento de intimidación para evitar que la cuarta transformación llegue a Guerrero y Acapulco, desde ahora decimos que no nos vamos a intimidar y no nos detendrán a pesar de las agresiones”, señaló la también ex diputada federal.