Evelyn Salgado no participará en el segundo debate de candidatos en Guerrero

La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que no participará en el segundo debate público entre candidatos al gobierno de esa entidad del próximo 19 de mayo.

La aspirante envió un oficio a la Oficialía de Partes del IEPC el pasado 5 de mayo, en el que indica que se reservaría su derecho a asistir al encuentro.

“Considero que el debate de ideas y propuestas es entre la población y los aspirantes, ya que por el pueblo somos y al pueblo nos debemos, por lo que respetuosamente me reservo el derecho de asistir a dicho debate”, señaló en el documento dirigido al presidente de ese instituto, Nazarín Vargas Armenta.

El documento, en el cual la hija de Félix Salgado Macedonio agradeció la invitación al encuentro entre candidatos y candidatas a la gubernatura del estado, fue recibido por el órgano electoral local la tarde de ayer, según información del Sur de Acapulco.

Cabe señalar que este es el segundo debate que organiza el IEPC al que no asistirá Morena; al primero no acudió porque no contaban con ningún candidato.

El presidente de la Comisión Especial de Debates Públicos para la elección de gubernatura, el consejero Amadeo Guerrero, señaló que aunque el IEPC debe organizar y realizar al menos dos encuentros democráticos, no es obligatoria la asistencia de los candidatos.

En el segundo debate participarán los siete candidatos que participaron en el primero; se realizará en el auditorio Sentimientos de la Nación y bajo las mismas medidas sanitarias.

Los temas que se abordarán en este segundo debate son desarrollo económico y política y gobierno.

brc