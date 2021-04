Adolfo Cerqueda se compromete a canalizar apoyos para las familias afectadas por la pandemia en Nezahualcóyotl

Adolfo Cerqueda Rebollo, candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl de la Coalición Juntos Haremos Historia, dio inicio a su campaña en los primeros minutos de este viernes 30 de abril y mencionó que la pandemia trajo consecuencias graves a la economía de los hogares y negocios del municipio que son en gran medida la fuente de activación económica.

Asimismo se comprometió que en el primer minuto de su gobierno, pondrá en marcha una serie de medidas, entre ellas, la activación del programa de Borrón y Cuenta Nueva para aquellos hogares o viviendas de valor catastral bajo.

Al evento de inicio de campaña asistió el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García; el candidato a diputado federal Valentín González Bautista; dirigentes y candidatos de Morena, el PT y de Nueva Alianza; el presidente Nacional de Unidos por un Mejor País, Sergio Osorio, así como candidatos de la planilla municipal, entre otros.

Cerqueda Rebollo afirmó que comenzó el camino al triunfo, la dirección nacional de Morena, ha recibido nuestro listado de representantes y promotores del voto que nos ayudarán a consolidar el triunfo. “Ni un voto al PRI, PAN, PRD, ni a Movimiento Ciudadano”.

Agregó que esta pandemia ha traído consecuencias graves a la economía de nuestros hogares, a los negocios de nuestro municipio que son en gran medida la fuente de activación económica, por lo que en próximos días estará anunciando algunas medidas que permitirán apoyar a los habitantes del municipio.

En relación a la gestión del gobernador Alfredo del Mazo, manifestó que éste tiene una deuda con la gente de Nezahualcóyotl, como resolver la construcción de nuevos hospitales; nuestro municipio y nuestra región está en espera de tener una muestra real de interés, “hoy veo bardas con el logotipo de esta alianza, donde exigen una lucha que es nuestra, exijo y les reto a que me callen la boca con lo que digo, que me den pruebas en donde PAN, PRI, o PRD, se hayan manifestado en la calle; que me digan que acciones hicieron en materia de salud, incluso, enfermeras y enfermeros, médicos, se han manifestado innumerables ocasiones exigiendo materiales y equipo para los hospitales en nuestro municipio, pero yo me adelanto, no hicieron nada".

El candidato de Morena sostuvo que hay pendientes del gobierno estatal con el presupuesto y obras destinadas para la sustitución la infraestructura hidráulica, así como agravios con las extorsiones de estas empresas concesionadas por el gobierno del estado de México con las grúas que vienen a saquear a los transportistas y propietarios de vehículos en nuestro municipio.

Por último, Adolfo Cerqueda enfatizó que quede claro, este camino nos llevará a la gubernatura del Estado de México, por lo que en cada calle, colonia y rincón de Neza llegará la Cuarta Transformación.

