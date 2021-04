Hay ruptura dentro del Partido Futuro tras participación de Kumamoto en foro de FRENA

Un rompimiento interno causó la participación del candidato del Partido Futuro a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto en un foro político organizado por FRENA - organización civil que no está de acuerdo con la forma de gobernar por parte de la 4T –. La controversia y polémica entre sus correligionarios se hicieron públicas en redes sociales.

La abanderada de Futuro a la alcaldía de Guadalajara Dolores Pérez-Lazcarro externó que le preocupó esa participación: “Nos preocupa saber de la participación de Pedro Kumamoto, candidato de Futuro a la Presidencia Municipal de Zapopan, en un foro al que convoca FRENA, una organización que ha privilegiado el uso del lenguaje violento y la estridencia por encima del diálogo; que maneja un discurso de odio y de división, ajenos a los principios y valores de Futuro”.

En el mensaje se desmarcó e insistió que Pedro Kumamoto es libre de decidir ante qué grupos y personas expone sus propuestas y con quiénes entabla un diálogo, pero eso nunca una línea de conducta para nadie más en el partido que no desee participar con un grupo que, por su manera de conducirse, no podemos considerar un interlocutor. Y temen que sea contraproducente en las urnas. Se advirtió que las y los candidatos a Guadalajara no se reunirán con una agrupación que abiertamente se manifiesta contra libertades y derechos humanos fundamentales.

“Lamentamos cómo se han dado los acontecimientos y esperamos que tanto Futuro como el candidato de Zapopan, respondan ante quienes increpan hoy, con absoluta claridad y transparencia para evitar malentendidos, interpretaciones erróneas o de plano, lecturas de mala fe en un contexto de campañas político-electorales”.

Kumamoto reconoce inconformidad en Futuro

Por su parte, Kumamoto en su participación en FRENA reconoció que hubo inconformidad en su partido político por ello. “Varias personas me dijeron que no debía de venir, que con FRENA no se podía dialogar, yo creo todo lo contrario, el diálogo debe abrirse justo en medio de las diferencias, con respeto, con humildad, sin fobias, sin odios y sin sentimientos de superioridad moral; en medio de tanta violencia y dolor que nos ha dejado la pandemia no debemos seguir confrontándonos, tenemos que buscar la reconciliación y la paz”.

Añadió que él ve prioritario tender puentes de diálogo: “No vengo a ganar simpatías ni votos, vengo a abrir un diálogo necesario para construir paz en nuestro estado y en nuestro país. Hoy el reto es sobreponernos a la violencia, a la polarización, a la pobreza, a la corrupción y a todos los daños que ha dejado la pandemia y la única manera en la que podemos lograrlo es dialogando”.

Por otro lado, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara reiteraron la invitación a Kumamoto y a Dolores Pérez Lazcano para asistir a los foros ‘Fuera del Círculo’ que realiza la FEU.

“Las juventudes quieren escuchar las propuestas de su plataforma política en los 17 foros restantes, así como los compromisos que están dispuestos a asumir con este sector de la población jalisciense”, subrayó Víctor Miramontes.

Hoy acudí al diálogo con FRENA consciente de que la apertura es indispensable en la democracia. Los valores no cambian dependiendo con quien se dialogue. Lo que sí puede cambiar es la tendencia en que nos han colocado como sociedad. Ahondar la división no es opción. pic.twitter.com/l7BAaEtFVm — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) April 24, 2021

