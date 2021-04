Pedro Kumamoto llama al diálogo

El candidato del Partido Futuro a la alcaldía de Zapopan, Jalisco, Pedro Kumamoto, lanzó un llamado a la apertura al diálogo como condición indispensable para fortalecer la democracia.

“No vengo a ganar simpatías ni votos, vengo a abrir un diálogo necesario para construir paz en nuestro estado y en nuestro país. Hoy el reto es sobreponernos a la violencia, a la polarización, a la pobreza, a la corrupción y a todos los daños que ha dejado la pandemia y la única manera en la que podemos lograrlo es dialogando”.

Kumamoto participó en un foro político organizado por FRENA (organización civil que no está de acuerdo con la forma de gobernar de la 4T).

"Varias personas me dijeron que no debía de venir, que con FRENA no se podía dialogar, yo creo todo lo contrario, el diálogo debe abrirse justo en medio de las diferencias, con respeto, con humildad, sin fobias, sin odios y sin sentimientos de superioridad moral; en medio de tanta violencia y dolor que nos ha dejado la pandemia, tenemos que buscar la reconciliación y la paz”.

PAL