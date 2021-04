David Monreal pide a Ricardo Monreal apoyo a Zacatecas

El coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal Ávila acompañó a su hermano David Monreal Ávila candidato a la gubernatura de Zacatecas, por Morena, durante su día de campaña en el municipio de Noria de Ángeles.

En este evento el candidato a la gubernatura, le solicitó al senador, su apoyo para fortalecer al estado, específicamente le solicitó que gestione recursos en el tema de infraestructura carretera para Zacatecas, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Monreal Ávila destacó que el senador, cuenta con la experiencia, compromiso y “amor a su tierra”, para apoyar a la entidad.

Aunado a esto, el candidato a la gubernatura reconoció el trabajo que hizo en Zacatecas el senador, explicó que la ciudadanía lo recuerda sobre todo por brindar infraestructura y agua potable a diversas comunidades en el estado.

“Esto a mí me enorgullece y me compromete porque los Monreal no fallamos, los Monreal cumplimos”.

Monreal Ávila dijo sentirse contento de portar el estandarte de la “esperanza” y de lo que será la transformación de Zacatecas, aseguró que de ser victorioso en la contienda, se verá sonreír de nueva cuenta a las familias zacatecanas, pues contarán de nuevo con paz y tranquilidad social.

Por esa razón el candidato pidió a los presentes en su evento a no quedarse en casa el 6 de junio, sino que salgan a ejercer su derecho al voto para que se pueda establecer en el estado la Cuarta Transformación.

“Les pido que nos ayuden a llevar un triunfo contundente, porque necesitamos empezar rápidamente la transformación en nuestro estado”.

Puntualizó que cuenta con un plan de 100 días, para poder ejercer acciones rápidas en diferentes puntos del estado, aseguró que el plan lo comenzará una vez que haya tomado protesta.

Por: Monserrath Reyna

