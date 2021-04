Magistrados presionan para resolver hoy casos de Salgado y Morón

Cinco magistrados presionan al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, para no aplazar más la sesión y que se lleve a cabo hoy con la finalidad de desahogar casos como la cancelación de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.

A través de una carta dirigida al presidente del TEPJF, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante González, calificaron como una decisión unilateral y de último momento que el magistrado Vargas Valdez haya aplazado para nuevo aviso la sesión que estaba agendada para hoy donde se tratarían diversos expedientes.

“Consideramos que la decisión unilateral de diferir las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de candidaturas de las gubernaturas de Guerrero y Michoacán”, sostiene.

Aplazar la decisión no abona a la confiabilidad

Ahondaron que diferir la celebración de sesiones públicas, de manera unilateral por parte de la Presidencia de éste órgano judicial, implicando no sesionar durante casi dos semanas y no resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana no abona a la certeza, la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad del TEPJF.

Ante esto, según lo presentado en la misiva, los magistrados indicaron que incluso hoy están en aptitud jurídica y material para resolver los casos, ya que están disponibles para realizarlo.

Por Misael Zavala

