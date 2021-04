Caso Félix Salgado se politizó, pero ya está en manos del TEPJF, dice AMLO

Respecto a la fabricación de delitos, dijo que denuncien a la autoridad que no actuó, pero que no haya linchamientos públicos "porque eso no conviene a nadie"

Reiteró que se pregunte al pueblo de Guerrero quién quieren que sea su próximo gobernador.