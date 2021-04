Conservadores se unieron para lograr mayoría en el Congreso; buscan sus "moches": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los conservadores se unieron para que Morena ya no tenga mayoría en el Congreso y evitar que el presupuesto se dirija a los pobres, "quieren que el presupuesto siga destinándose a los de arriba (...) añoran las partidas de moches".

Dijo que a los conservadores, a quienes llamó "camajanes" y "muchachones", no les importa quién va a ser gobernador, presidente municipal o diputado local en las próximas elecciones, lo que ellos buscan es que su movimiento ya no tenga ningún control en la Cámara de Diputados, para "no darle nada a la gente que lo necesita".

El presidente de México recordó que cuando propuso diversas iniciativas, como ofrecerle pensiones a los adultos mayores y a niños y niñas con discapacidad, así como becas a jóvenes de bajos recursos, y que además fueran un derecho constitucional, "los del partido conservador" se opusieron.

"No estoy inventando, por eso están unidos. Pero lo que me da muchísimo gusto, mucha satisfacción es que la gente está pero muy consciente, bien avispada", comentó

