AMLO asegura que el INE no desaparecerá

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral no desaparecerá pues lo considera un organismo importante para garantizar la organización de las elecciones en el país.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente de México reconoció la participación del INE como un órgano imprescindible, pero señaló que se debe buscar que sea un organismo profesional, imparcial, recto e incorruptible que no esté sometido al poder y que siempre esté al servicio de los ciudadanos.

Lo anterior lo señaló tras asegurar que desde 2006, los consejeros del INE “la traen contra nosotros desde entonces, es fobia”. Resaltó la importancia de que los consejeros sean personas íntegras, profesionales y honestas.

Además recordó que desde la creación del Instituto, se dijo que los consejeros deberían ser intelectuales, pero solo en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se cumplió con dicho pedido.

Respecto a una posible reunión con el actual presidente del consejo del INE, Lorenzo Córdova, dijo que no es viable para que no haya malos entendidos, al asegurar que dicha posible reunión no conviene hacerla ni el lo público ni en lo privado.

