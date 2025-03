La Gobernadora de Morelos debe pedir al fiscal que vuelva a presentar la condición de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco: Ivonne Ortega

Ivonne Ortega, coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados; Noemí Luna, vicecoordinadora de la fracción del PAN en la Cámara, y la diputada federal por Morena, María Teresa Ealy, conversaron en entrevista para Heraldo Radio sobre el rechazo del desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Ello, debido a que este martes 25 de marzo la Cámara de Diputados desechó la petición de desafuero en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de abuso sexual, con 291 votos a favor, 158 votos en contra y 12 abstenciones.

Al respecto, Ivonne Ortega resaltó la importancia de que este caso se lleve a juicio como cualquier mexicano o mexicana, "este es un caso muy grave, el fuero fue hecho para proteger el trabajo legislativo, esto es un caso de abuso sexual", dijo.

En ese sentido, manifestó que solicitará a la Gobernadora de Morelos, Margarita González, y a los diputados y diputadas locales que le pidan al fiscal del Estado que se vuelva a presentar la solicitud de desafuero en contra de Blanco.

Por su parte, María Teresa Ealy señaló su inconformidad con las dos razones que se dieron este martes 25 de marzo para desechar el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Apuntó que una fue la ausencia de testigos, y la otra la presencia de contradicciones.

"Un delito de esta naturaleza es de realización oculta por lo tanto no requiere testigos (...) a mí lo que me da a entender es que ni siquiera estudiaron las leyes correspondientes para aplicar justicia en este caso en concreto", afirmó la diputada.

En su intervención, Noemí Luna coincidió con la diputada de Morena, ya que explicó que la sección instructora tenía la facultad de hacer diligencias y pudo pedir a la Fiscalía que citara al imputado y a la víctima para conocer sus declaraciones, "pero no lo hizo por omisión o perversión".

"Si bien no somos jueces, como legisladores tenemos la facultad de darle cabida a la presunción de un delito, pero en este caso no conocieron el expediente, esa es la realidad, y le dieron carpetazo, ni siquiera escucharon a la víctima (...) lo que sucedió hoy es una muestra de que no llegamos todas", concluyó.