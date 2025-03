Cuauhtémoc Blanco responde a solicitud de desafuero: “Estoy dispuesto a ir a la fiscalía y no tengo miedo”

A instantes de que iniciará la votación para avalar el dictamen de improcedencia de solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, el legislador de Morena aseguró que “está dispuesto a ir a la fiscalía y que no tiene miedo” de responder ante las autoridades por el presunto delito de violación.

Expresó ante el pleno de San Lázaro que han sido seis meses de demanda y que seguirá dispuesto a responder a la fiscalía del estado de Morelos y que el proceso legislativo para quitarle el fuero político es algo injustificable.

“Quiero que me escuchen todo esto que me están haciendo es injustificable y lo que pido (...) estaría dispuesto a ir a la fiscalía no tengo miedo y estoy parado ante ustedes, estoy de frente dando la cara nada más esto fue después de seis meses la señora presento la demanda y estoy dispuesto ir a la fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, dijo.

El exgobernador dividió a la bancada de Morena en San Lázaro

Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó con el proceso de desafuera del exjugador del América?

Al tiempo que tomo la tribuna, legisladoras de Morena lo apoyaron al grito de “no estás solo”, mientras algunas legisladoras de las bancadas de oposición pidieron que no se deseche el caso en contra del también exgobernador.

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Margarita García y Lilia Aguilar Gil, de Movimiento Ciudadano la primera y del PT, las otras dos, se han revuelto contra el presidente de la Cámara por haber dejado que Cuauhtémoc Cárdenas tomara la palabra antes de realizar la votación, que ha respaldado mantener el afuero del exgobernador.

Luego de la votación en San Lázaro, el pleno de la Cámara de Diputados respalda a Blanco con 291 votos a favor, 40 más de los requeridos, se ratifica el apoyo al exgobernador de Morelos acusado por su hermanastra de intentar violarla. Es decir, el implicado mantendrá su afuero y no podrá ser juzgado como un ciudadano, así como había solicitado la Fiscalía estatal.