Lamenta el PAN decisión de proteger a Cuauhtémoc Blanco: “Con Morena no llegamos todas”

"Morena está haciendo lo que sea para defender a los presuntos agresores y no se les respalda a las víctimas. Con la primera mujer presidenta de este país no llegamos todas",expresó la diputada federal del Partido Acción Nacional, Annia Gómez, quien en entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa de radio "El Dedo en la Llaga" con Adriana Delgado, afirmó que la reciente resolución que desechó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco es como mínimo, lamentable.

La funcionaria federal además criticó duramente la actuación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien permitió que el propio Cuauhtémoc Blanco se defendiera en el Pleno. La legisladora panista consideró grave que se le haya dado la palabra al propio señalado, mientras se ignoran las voces de las víctimas y los señalamientos en su contra.

“Nos parece lamentable lo que está haciendo Morena y lo que está haciendo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, que le dio la palabra al presunto agresor. Eso nos pareció terriblemente grave”, añadió.

Una decisión que refleja que el estado que no apoya a las víctimas, afirma la diputada

Annia Gómez cuestionó los argumentos de los legisladores oficialistas que votaron en contra del desafuero bajo el pretexto de que el expediente estaba mal integrado, y lo comparó con la situación que viven miles de mujeres en México que no reciben justicia por la misma razón: la falta de pruebas o de un expediente sólido.

“Nos parece muy preocupante la justificación de quienes votaron por no desaforar a Cuauhtémoc Blanco bajo el pretexto de que no está bien integrado. Hoy en México es claro que los miles de feminicidios existen porque a las víctimas no se les cree y porque se les dice que no hay un expediente bien integrado”, subrayó.

La protección a Cuauhtémoc Blanco violenta a las mujeres incluso en espacios paritarios

La diputada federal insistió en que este tipo de decisiones envían un mensaje equivocado a la sociedad, sobre todo en un país donde la violencia contra las mujeres sigue en aumento. Lamentó que se presuma un Congreso paritario cuando en la práctica no se respeta ni se cree a las mujeres que señalan abusos o agresiones.

“¿De qué nos sirve tener un consejo paritario si no vamos a hacer lo que nos corresponde, que es creerle a otra mujer? Esto es profundamente preocupante”, agregó la panista.

Finalmente, Annia Gómez reprochó que Cuauhtémoc Blanco haya tenido el descaro de votar a favor de sí mismo y de presentarse ante la Fiscalía solo para justificar su versión, mientras las acusaciones en su contra siguen vigentes. “Tiene el descaro de votar a favor de sí mismo, tiene el descaro de presentarse ante una Fiscalía”, concluyó.

