Sección instructora descalifica carpeta contra Cuauhtémoc Blanco: “Es basura”, dice Eric Flores

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), descalificó la carpeta de investigación en contra del legislador Cuauhtémoc Blanco por el presunto delito de violación. Esto luego de que el pleno de San Lázaro avalara el dictamen con el cual el también exgobernador no será desaforado.

A medios de comunicación dijo que la carpeta de investigación, presentada por el Germán Martínez Cázares (PAN) “es basura” porque no tiene ningún elemento probatorio, ni de investigación e incluso lo llamó a un debate público.

“El día de hoy se está sentando un precedente de legalidad, desde luego debemos ponderar los derechos de la víctima, lo voy a decir de manera muy fuerte, el expediente es pura basura, no hay ningún elemento probatorio, no hay investigación, entonces tenemos que decir, a pesar de lo que diga la oposición y hasta retar a un debate público, nunca Germán Martínez revisó la carpeta”, dijo.

Expresó que la moción del legislador panista para promover el desafuero del exgobernador de Morelos fue "show mediático" y no de argumentos legales, además dijo que la Cámara Baja no tiene facultades de investigación

“No entiendo por qué no lo hizo, quería hacer show de carácter mediático y político, esto es de argumentos legales y esta carpeta no salvaguarda los derechos de la víctima y no tenemos facultades en la cámara de diputados, tampoco la sección instructora para hacer una investigación”, dijo.

Expresó que la Fiscalía de Morelos debe “hacer su trabajo porque violaron todos los protocolos de atención de la víctima de delitos sexuales, no nos reclamen a nosotros, háganlo a la fiscalía, y a partir de aquí, se deben presentar elementos”.