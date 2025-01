Alfonso Durazo honra legado del Dr. Samuel Ocaña con homenaje póstumo en Palacio de Gobierno

Con profundo respeto y admiración hacia su legado de sencillez, honestidad y sensibilidad social, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acompañado de la familia del Dr. Samuel Ocaña García, encabezó el homenaje póstumo del ex gobernador, quien falleció el pasado 31 de diciembre de 2024 a sus 93 años.

La ceremonia solemne se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, donde se recordó la destacada trayectoria de un hombre sencillo, humanista y comprometido con el bienestar de los sonorenses, quien durante su gestión de 1979 a 1986, impulsó una nueva generación política.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, en un emotivo mensaje, afirmó que el Dr. Samuel Ocaña no solo fue un gran líder, sino un verdadero arquitecto del estado que hoy conocemos, por lo que es considerado, señaló, el hijo más preciado del Sonora profundo. Su legado, reflejado en cada obra, en cada institución y en el corazón de los sonorenses, es una inspiración para quienes trabajan y trabajarán por la entidad y su gente.

En el homenaje, Javier Ocaña, nieto del ex gobernador, durante la lectura de su biografía, destacó no solo sus logros políticos, sino también su humildad y fortaleza para afrontar los desafíos de la vida. Foto: Gobierno de Sonora

“La sencillez es para mí su legado más importante. Quien no olvida de donde viene, no tiene problemas para saber a dónde va. Él fue hijo de un pequeño pueblo, de poco menos de mil habitantes, pero nunca dejó de ser hijo de ese pequeño pueblo. Un ejemplo total de la cultura, del esfuerzo que tanto distingue a las y los sonorenses. Nunca dejó de ser hijo de ese Sonora profundo, nunca dejó de sentirse ajeno a las desigualdades, a las limitaciones, a las miserias que lamentablemente se expresa sin matices en esa parte de nuestro estado, el Sonora profundo”, detalló Paulina Ocaña Encinas, Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal y nieta del ex gobernador Ocaña, en representación de la familia, expresó palabras de agradecimiento hacia la comunidad sonorense por su acompañamiento en este momento de duelo, subrayando el legado de su abuelo como un hombre visionario y entregado al servicio público.

“Samuel Ocaña vive a través de las instituciones que creó y cimentaron las bases de nuestro estado. Samuel Ocaña vive a través del pueblo que tanto amó. Samuel Ocaña vive a través de cada uno de nosotros. Hasta entonces nos toca preservar tu legado, transmitir tus enseñanzas y seguir tu gran ejemplo, mi eterna admiración ex gobernador Samuel Ocaña García. Todo mi amor, abuelito”, manifestó.

En el homenaje, Javier Ocaña, nieto del ex gobernador, durante la lectura de su biografía, destacó no solo sus logros políticos, sino también su humildad y fortaleza para afrontar los desafíos de la vida.

“Además de su indiscutible legado en infraestructura y desarrollo, mi abuelo, fue un hombre que vivió y gobernó con un profundo sentido de ética, integridad y humildad, siempre fue un hombre cercano a su gente, escuchando sus problemas y buscando soluciones en medida de lo posible. Hoy, mientras lo recordamos y honramos sabemos que es una fuente de trabajo, dedicación y servicio público, que permanecerá vivo en cada rincón de nuestro querido estado”, expresó.

El homenaje concluyó con una Guardia de Honor liderada por el Gobernador Durazo, junto a familiares cercanos y distinguidas autoridades civiles y militares. Posteriormente, la urna fue trasladada a la Catedral Metropolitana de Hermosillo, donde se llevó a cabo una misa en su memoria, acompañada por familiares, amigos y la comunidad sonorense.

Sigue leyendo:

Gasolina ha tenido una disminución del 0.4%, destaca Iván Escalante, titular de Profeco

Presidencia presenta Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030