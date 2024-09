Rubén Rocha Moya exhorta a medios a evitar noticias que generen alarma, tras rumores de captura de Iván Archivaldo Guzmán

El gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a los medios de comunicación para que eviten la difusión de noticias que puedan alarmar a la población, como sucedió el pasado jueves 29 de agosto. En esa ocasión, circuló el rumor de la captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que desató temores de un posible "Culiacanazo" y generó gran inquietud entre la ciudadanía.

"Me pongo de rodillas para que eviten este tipo de situaciones que solo causan alarma entre la sociedad y ponen en riesgo a las familias", declaró el mandatario estatal, subrayando la necesidad de que los medios actúen con responsabilidad al manejar información tan delicada.

En este contexto, Rocha Moya también aprovechó para reiterar su disposición a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la supuesta reunión entre líderes del narcotráfico que habría tenido lugar el pasado 25 de julio en Huertos del Pedregal. Según versiones mediáticas, en esa reunión habrían estado presentes Ismael "El Mayo" Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López, y habría culminado con la entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses.

El gobernador negó rotundamente su presencia en dicha reunión, pero aseguró estar dispuesto a proporcionar cualquier información que la FGR considere necesaria, incluyendo datos precisos sobre su paradero en esa fecha.

"La Fiscalía me ha pedido que entregue datos que no estuve, si me los pide se los doy. Como dijo el presidente, porque nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando te lo pidan", afirmó Rocha Moya.